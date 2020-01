Medier: Flyet ble skutt ned

En høytstående ukrainsk sikkerhetsarbeider har sagt at landets etterforskere undersøker en lang rekke ulike mulige årsaker til at flyet styrtet i Iran. Blant årsakene som undersøkes er om det forekom dronekollisjon, terrorbombe, eller et missilangrep, skriver The Guardian.

De skal derimot inntil videre ikke ha utelukket at ulykken kan ha skyldtes teknisk feil.

Iranske etterforskere sier til BBC at flyet forsøkte å returnere til flyplassen da det styrtet.

– Skutt ned av antiluftvern

Samtidig verserer det langt mer alvorlige teorier på flere internasjonale nyhetsnettsteder.

The New York Times har snakket med sekretær i Ukrainas sikkerhets- og forsvarsråd, Oleksiy Danilov, som sier at etterforskere følger opp de ubekreftede rapportene om at russiskproduserte Tor overflate-til-luft-missiler – et system som brukes av Iran – har blitt funnet i nærheten av området der flyet styrtet.

Nettavisen Newsweek og siterer anonyme kilder på at skal et iransk antiluftvernssytem skal ha skutt ned det ukrainske passasjerflyet i Iran. Ifølge nettstedet har de snakket med en Pentagon-offiser, en etterretningsoffiser og en iransk etterretningsoffiser. Alle kildene er anonyme, og alle disse opplysningene er foreløpig ubekreftede.

Pentagon-kildene hevder at flyet ble skutt ned ved feiltakelse som følge av at det iranske rakettforsvarssystemet trolig var blitt aktivert etter at Iran gjennomførte rakettangrep mot to militærbaser i Irak, blant dem Ain Assad-basen der norske styrker bistår irakiske sikkerhetsstyrker i kampen mot IS.

Missilangrepene mot basene var svar på at USA likviderte den iranske generalen Qasem Soleimani i Bagdad 3. januar.

Trump: – De fløy i et tøft nabolag

USAs sentralkommando, som har Pentagons oppsyn med Midtøsten, avviser å kommentere saken overfor Newsweek.

President Donald Trump sier derimot på en pressekonferanse torsdag kveld at han ikke tror det var en teknisk feil som førte til flystyrten.

TVILER: President Donald Trump sier han har mistanker om hva som skjedde med passasjerflyet som styrtet i Tehran onsdag. Foto: Kevin Lamarque

– Noen kan ha gjort en feil på den andre siden, dette har ingenting med oss å gjøre, sa presidenten, og la til at han «har sine mistanker» om hva som kan ha skjedd.

– Det fløy i et ganske tøft nabolag. De kan ha gjort en feil. Noen sier at det var en teknisk feil. Jeg personlig tror ikke en gang det er et spørsmål, sa presidenten.

Storbritannias statsminister Boris Johnson ser med «stor bekymring» på saken og krever en «fullstendig, troverdig og åpen» etterforskning for å finne ut hvorfor flyet styrtet. Det opplyste hans kontor torsdag etter at Johnson hadde snakket med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj på telefon.