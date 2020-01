Det norske politiet har over 2.000 kjøretøy i "stallen". Dette er alt fra administrasjonbiler, via uniformerte patruljebiler – og til biler som brukes til transport- og øvrige oppdrag.

Nå har politiet valgt to bilmodeller som skal dekke politiets behov for patruljebiler.

Politiets Fellestjenester (PFT) opplyser i en pressemelding at man har landet på disse to:

Volvo V90 CC som liten patruljebil og hundepatrulje.

Mercedes-Benz Vito til behov for stor patruljebil.

Politiets Fellestjenester er for øvrig de som anskaffer nye biler på vegne av politiet.

Fem oppfylte kravene

– Målet med anskaffelsen har vært å finne de bilene som best dekker politiets behov, i dag og i fremtiden, og innenfor dagens økonomiske rammer, sier direktør Helge Clem i Politiets Fellestjenester.

Ikke overraskende: Også svensk politi har sans for Volvo V90. Foto: Polisen.

Anskaffelsen er gjennomført som en konkurranse med forhandlinger. I alt ti aktører fra hele Europa meldte sin interesse.

Fem aktører oppfylte kravene for å delta i konkurransen. Kontraktene er tildelt tilbudene med best forhold mellom kostnad og kvalitet basert på politiets evalueringskriterier.

Politiets Fellestjenester vil signere kontrakt med de valgte leverandørene etter utløp av den lovbestemte karensperioden.

Volvo V90 CC er valgt som ny patruljebil og hundepatrulje av det norske politiet.

Havnet litt i skyggen

At politiet går for Volvo og Mercedes er kanskje ikke veldig overraskende. De to merkene har lange tradisjoner som politibiler i Norge. Men det begynner å bli noen år siden Volvo var det dominerende merket hos etaten. Slik sett smaker valget nå litt av comeback.

V90 Cross Country er en spesialmodell av den store stasjonsvognen V90 fra Volvo. Den har litt høyere bakkeklaring, en dose offroadstyling og 4x4. Denne biltypen har tradisjonelt solgt svært bra i Norge, men dagens V90 Cross Country lider litt under at den ikke er å få i ladbar utgave. Dermed har den havnet i skyggen av V90 med ladbar hybrid-løsning.

Mercedes Vito er igjen valgt av norsk politi, dette er for øvrig søstermodellen V-klasse.

Passat på toppen

Mercedes Vito har lenge vært en populær bil hos norske politiet. Dette er politiets vanligste "maje" – altså uniformerte cellevogn. Dette er for øvrig også den vanligste patruljebilen i hovedstaden.

Et vanlig syn på norske veier: Uniformert VW Passat Foto: Scanpix

Den aller mest populære modellen hos politiet de siste årene har vært Volkswagen Passat.

En telling for et par år tilbake viste at det var registrert hele 600 Passat i politiets bilpark. I 2006 ble Passat standardmodellen for de vanlige patruljebilene.

2013 var et skikkelig Passat-år. Da ble det kjøpt inn 130 Passat. Halvparten av Passatene er registert etter 2011. Denne modellen er blant annet mye brukt av Utrykningspolitiet (UP).

Slik ser det ut inne i Volvo V90 CC. Dette blir nå arbeidsplassen til mange norske politifolk.

