Eksperter i sjokk etter «Megxit»: – Håper han tar til vettet snart

Onsdag kom nyheten om at Prins Harry og hertuginne Meghan av Sussex trekker seg tilbake fra den fremste rekken av det britiske kongehuset, og at de ønsker å bli økonomisk uavhengige.

Ifølge flere britiske medier var det ingen andre medlemmer av kongehuset som visste om Harry og Meghans planer, før de selv kom med offentliggjøringen på Instagram.

– Ekstraordinært

BBC skriver at den britiske kongefamilien er såret etter å ha hørt nyheten. Om de er såret over at de ikke var inkludert i den store avgjørelsen, eller av avgjørelsen i seg selv, er ikke klart.

Britiske kommentatorer, forfattere og korrespondenter har prøvd å forstå bakgrunnen for Harry og Meghans valg.

– Det er ekstraordinært å se at Harry og Meghan har besluttet å ta dette steget, sier kongehuskorrespondent i Sky News, Rhiannon Mills.

GIFTET SEG: Harry og Meghan giftet seg i et storslagent bryllup i mai 2018. Foto: Ben Stansall

Som en del av beslutningen om å trekke seg fra det britiske kongehuset, har hertugparet også bestemt seg for at de ikke lenger skal være en del av det såkalte «Royal Rota»-systemet.

Ødeleggende

Systemet ble opprettet for over 40 år siden, og gir britiske medier eksklusiv tilgang til de offisielle engasjementene til medlemmer av kongefamilien.

Fra nå av, vil Meghan og Harry kun ta kontakt med medier som de selv stoler på.

– Dette kommer ikke bare til å ødelegge deres forhold til mediene, men det vil også ødelegge hans forhold med noen av medlemmene av familien hans, sier Mills til Sky News.

Arthur Edwards er tidligere kongefotograf for The Sun. Han sier han fikk sjokk da nyheten kom onsdag kveld.

– Jeg tenkte: «herregud, hva er det han gjør?» Jeg vet ikke hva som går av ham, men jeg håper han kommer til vettet snart, sier Edwards.

– Får alt hun peker på

Den tidligere fotografen påpeker at Prins Harry allerede er økonomisk uavhengig, og at han ikke trenger pengene han får ved å være medlem av det britiske kongehuset, men at britene trenger Harry.

FÆRRE INTERVJUER: Meghan og Harry sier at de nå kun vil ta kontakt med medier som de selv stoler på. Foto: Daniel Leal-olivas

I uttalelsen fra hertugparet sa Harry og Meghan at de ville dele tiden sin mellom Storbritannia og Nord-Amerika. Det får den tidligere kongelige pressesekretæren Dickie Arbiter til å reagere.

– Hvordan skal det egentlig fungere i praksis? De snakker om klimautfordringene og nå vil de farte frem og tilbake over Atlanterhavet i privatfly, sier han og fortsetter:

– Jeg tror dette er et tilfelle av at Meghan får alt hun peker på.