På telefon fra en sofa i Norwich, tar Alexander Tettey seg tid til å slå av en prat med TV 2 før lørdagens TV 2 Sport Premium-sendte kamp mot Manchester United klokken fire.

– Det er viktig å hvile så mye som mulig, sier 33-åringen.

Før lørdagens match mot Ole Gunnar Solskjærs menn, ligger Tetteys klubb sist i Premier League. Alt handler om å overleve.

– Om vi havner over streken, på 17. plass, når sesongen er ferdig, er det like bra for oss som å vinne Premier League. Et lag som Norwich må først og fremst tenke på å overleve. Vi har et veldig ungt lag, og mange har ikke spilt så mye i Premier League. Vi som er litt eldre, meg blant andre, prater en del med unggutta og hjelper de så godt vi kan. Til tross for resultatene, er humøret veldig bra. Vi gleder oss til hver kamp og hva vi kan få ut av neste match, forteller nordmannen.

En god gave til fansen

Nå venter en tøff kamp på Old Trafford. Et sted Tettey har gode minner fra. I 2015 ble han matchvinner for Norwich i møtet med Manchester United.

– Jeg husker at vi møtte et United-lag som sleit litt på det tidspunktet, manglet litt selvtillit. Vi hadde en plan om å ikke la de score de første 20 minuttene, så kunne vi kontre. Heldigvis funket alt bra for oss den dagen. Vi klarte å vinne på Old Trafford, noe som er veldig vanskelig for et lag som Norwich å få til. Det var en god gave til fansen, de likte den veldig godt.

Om det samme gjentar seg på lørdag, er ikke Tettey like sikker på.

– Hehe, jeg kan ikke si at jeg har direkte planer om akkurat det. Men det jeg har planer om er at vi skal gjøre det så bra som mulig. Om vi får ett poeng, hadde det vært fantastisk. Det kommer til å bli tøft, men vi har ingenting å tape. Vi har alt å vinne, og vi trenger poeng.

Åpner for å forsette karrieren i utlandet

Selv om Norwich ligger sist på tabellen, er det ingenting å si på prestasjonene til klubbens kaptein. Nordmannen har slitt litt med skader, men har vært strålende for Norwich når kroppen har spilt på lag. Tettey er nå 33 år gammel, men legger ikke nødvendigvis fotballskoene på hylla med det første.

– Jo eldre man blir i fotballen, jo mer nyter man tiden, for man vet at en gang tar det slutt. Så nå nyter jeg hvert eneste sekund og minutt jeg får på banen. At jeg fremdeles kan trene, være tilstede og spille i Premier League, synes jeg er helt fantastisk. Hva som kommer seinere, det vet jeg ikke. Jeg bruker ikke så mye tid på å tenke på det, om det blir ny kontrakt i Norwich, det vet jeg ikke.

– Men du virker å være åpen for å fortsette om det skulle komme et tilbud?

– Om jeg skulle få et nytt tilbud, måtte jeg ha snakket med én person, og det er sjefen hjemme (kona Marit, red.anm.). Forhåpentligvis vil hun si ja, for jeg har ikke noe ambisjon om å dra tilbake til Norge å spille fotball. Så skulle jeg få et nytt tilbud i utlandet, må jeg snakke med sjefen. Om hun skulle si ja og er like motivert som meg, så fortsetter jeg såklart.