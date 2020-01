Christensen ble i den såkalte Sult-saken dømt til fire års fengsel for en mislykket smuglertur fra Nederland.

Nå risikerer han ytterligere fengsel for å ha smuglet over 100 kilo hasj fra Danmark, melder avisen.

– Tatt på fersk gjerning

I august ble Christensen pågrepet i en båt som kom fra Hirtshals. 57-åringen kom i land et sted rundt Lyngør.

57-åringen erkjente forholdet umiddelbart.

– Jeg er tatt på fersk gjerning, sa Christensen etter det første fengslingsmøtet.

Hans forsvarer Sigurd Klomsæt sa senere til TV 2 at han nekter straffskyld etter tiltalen. Han var da uenig i mengden han sto tiltalt for.

11 års fengsel

Christensen ble dømt til elleve års fengsel for sin rolle som sjåfør under Nokas-ranet i 2004.

Senere er han dømt til flere års fengsel for narkotikakriminalitet i Sult-saken, der politiet mente han forsøkte å smugle hasj fra Nederland til Norge med seilbåt og bobil.

Ifølge påtalemyndigheten gjorde Christensen dette på oppdrag fra Metkel Betew, som også er dømt for Nokas-ranet.

Christensen forklarte i retten at han og tre medtiltalte forsøkte å lure Betew til å tro at de skulle gjennomføre smuglingen for ikke å få bråk, og at det var derfor smuglingen ikke ble gjennomført. Det trodde ikke retten noe på.