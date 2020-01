Sveriges skiprofil Charlotte Kalla (32) sliter stort om dagen.

Etter en tung forrige sesong, har denne sesongen vært enda verre for det svenske skihåpet. For i verdenscupen har ingenting fungert. Kalla har ifølge VG notert seg for følgende plasseringer hittil i sesongen: 9, 55, 11, 12, 14, 36, 11, 10, 6, 35, 17, 10.

Norges damelandslagstrener Ole Morten Iversen, som har en fortid som landslagstrener i Sverige, er blant dem som har reagert på Kallas prestasjoner.

– Det er nesten fælt å se henne gå. Hun mangler gnist. Charlotte er langt unna god form. Det hun leverer er ikke det nivået hun normalt er på. Det er synd, for det er hyggelig å ha henne oppe der, sa Iversen til VG tidligere denne uken.

Uttalelsene fra Ole Morten Iversen har nå spredd seg til Kalla-leiren i Sverige.

– Det er sørgelig å se på henne også

Kallas personlige trener Magnus Ingesson tror Ole Morten Iversens uttalelser ikke var vondt ment, og minner om at det finnes flere norske langrennsprofiler som også har slitt med å finne frem til de beste resultatene den siste tiden.

– Det er mange som mener mye om Charlotte, hun er godt likt og mange skriver om henne. Mange ønsker at det skal gå bra for henne, og det er aldri noe gøy å se en løper i verdenseliten som ikke får ut makspotensialet sitt. Det har Ole Morten i sitt lag også, Ragnhild Haga (olympisk mester i 2018 red. anm.) er også sørgelig å se på. Det er ikke bare Charlotte som har det tøft, og det er aldri noe kjekt, sier Ingesson til svenske Aftonbladet.

Kallas mangeårige trener tror imidlertid ikke den svenske skihelten tar seg særlig nær av uttalelsene fra Norges damelandslagstrener.

– Jeg tror bare at Ole Morten mener det er leit å se på. Litt som Heidi Weng har prestert de siste årene. Det er leit å se eliteutøvere, uansett sport, som ikke får ut sin potensielle kapasitet, slår Magnus Ingesson fast.

Åpner for å droppe VM

Overfor TV 2 mandag denne uken innrømmet Kalla at formen er så dårlig om dagen at hun vurderer å droppe VM neste år.

– Jeg vet ikke om jeg går VM neste år! Jeg vet ikke om motivasjonen er der, slo hun fast.

På spørsmål om hvordan hun ville beskrive årets sesong til nå, kom svaret kjapt.

– Jeg var litt usikker før vi begynte sesongen, i november gikk det brukbart, jeg gikk fra i Gällivare, men, ehh, jeg håper jo at jeg skal få tilbake god-følelsen. Men skal ærlig innrømme at jeg er usikker på hvordan fremtiden kommer til å se ut, sukket hun.