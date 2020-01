Svenske Madeleine (18) googlet passasjerlisten og fant farens navn: – Hjertet mitt gikk i stykker

Onsdag morgen styrtet et Boeing 737-fly med 167 passasjer og ni kabinansatte om bord, like ved Imam Khomeini internasjonale lufthavn i Iran.

Flyet skulle fra Teheran til Kiev, og det ble tidlig konstatert at ingen overlevde styrten.

Fikk meldinger

Minst ti svenske statsborgere var om bord. Blant disse var 18 år gamle Madeleine Persson sin far, Mahdi Emami (60).

Han flyttet fra Iran til Sverige i 1980, og ble svensk statsborger i 1998. Det skriver Aftonbladet.

Da Madeleine slo på mobilen sin onsdag morgen, var den full av meldinger fra venner og familie om at et fly på vei fra Teheran til Kiev hadde styrtet like etter avgang.

– Pappaen min skulle komme hjem samme dag. Men jeg tenkte ikke så mye over det, for han skulle ikke mellomlande, sier 18-åringen til den svenske avisen.

– Jeg gråt og gråt

Madeleine prøvde å ringe til faren, men fikk ikke noe svar. Hun beroliget seg med at han sikkert var på flyet. Da klokken ble 12, og flyet egentlig skulle ha landet i Sverige, ringte hun igjen.

Men det var fortsatt ingen svar å få fra faren. Da begynte 18-åringen å bli urolig.

– Han pleide alltid å svare, så jeg ble veldig bekymret da han ikke gjorde det. Jeg gråt og gråt, og håpet at han ikke var om bord på flyet som hadde styrtet, sier hun videre.

Etter noen timer bestemte Madeleine seg for å google frem passasjerlisten. Da så hun pappaens navn.

– Helt forferdelig

– Pappa var verdens snilleste, og han ville bare hjelpe andre. Han elsket familien sin, og brydde seg veldig mye om oss. Han elsket jobben sin, og var veldig takknemlig for å ha en jobb å gå til, sier 18-åringen, ifølge Aftonbladet.

60 år gamle Mahdi Emami hadde vært tre uker i Iran for å besøke slektninger. Madeleine forteller at siste gang hun snakket med faren var på tirsdag.

– Jeg sa «vær forsikitig pappa, og send melding så fort du lander». Han svarte «ok elskling, jeg elsker deg», sier hun og fortsetter:

– Det er helt forferdelig at jeg aldri kommer til å høre hans stemme igjen. Jeg venter fortsatt på en SMS eller en telefon fra han.

Teknisk svikt

Iran har bestemt seg for å gjennomføre etterforskningen av årsaken til flystyrten på egenhånd, og flyets svarte bokser, taleregistratoren og ferdsskriveren vil ikke bli utlevert til den amerikanske flyprodusenten, noe som er vanlig ved ulykkesetterforskninger.

Etter å ha gjennomført en innledende etterforskning, melder den iranske havarikommisjonen at det var et teknisk problem ved flyet før det styrtet. Det skrev nyhetsbyrået Reuters.