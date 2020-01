– Mistillit mot Hauglie har rykket nærmere

– Den tidligere riksadvokaten kom med en helt knusende dom over håndteringen av NAV-saken. Han viste til en rekke skjæringspunkter hvor han mener riksadvokaten burde og kunne blitt informert. Han påpekte at dersom de hadde blitt informert ville det satt igang en alarm i saken som ville gjort at vi kunne unngått at folk ble uskyldig satt i fengsel, sier SVs medlem i kontrollkomiteen, Freddy André Øvstegård, til TV 2.

Torsdag kom tidligere riksadvokat Tor-Aksel Busch med kritikk mot at han ikke ble orientert så tidlig som i 2017.

Da hadde det ikke vært uriktige dommer i 2018 og 2019, ifølge Busch.

Han trekker også frem at 33 av de feilaktige dommene er avsagt etter 2017.

Kunne stoppet rettssak

– 16. september 2019 blir en mann dømt. Både departementet og Nav vet at den saken skal gå for retten. De velger ganske aktivt å la mannen bli dømt urettmessig for trygdesvindel. Det pekte også riksadvokaten på, at man så sent ikke slo alarm og fortalte hva som var i ferd med å skje, sier Øvstegård.

– Er situasjonen for statsråd Anniken Hauglie mer alvorlig etter det riksadvokaten har sagt i dag?

– Ja, det synes jeg er tydelig. Det er så klart at alarmen burde gått tidligere, men man valgte å ikke gi informasjon til riksadvokatens kontor. Det betyr jo at mennesker er blitt dømt til fengsel urettmessig som vi kunne unngått, og det gjør at forklaringsproblemet har vokst.

Rykker nærmere

Han sier det nå er mer aktuelt med et mistillitsforslag.

– Hauglie kommer inn til oss i morgen, så da får vi se hva hun sier før vi konkluderer. Men det er klart at det rykker nærmere, sier SV-politikeren.

Moxnes: Utilgivelig

Rødt-leder Bjørnar Moxnes reagerer kraftig på det som kom frem i høringen.

– Hadde Anniken Hauglie sikret at Riksadvokaten ble varslet ville det ført til handling. Folk ville kommet ut av fengsel og 33 dommer ville vært ungått, urett ville blitt rettet opp. Vi veit at det kunne forhindret et tosifret antall feilaktige dommer, og at det tok en og en halv måned fra «den store alarmen» gikk i Hauglies departement til Riksadvokaten fikk beskjed, sier Moxnes til TV .

TILSKUER: Bjørnar Moxnes i høringen om trygdeskadalen i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix Foto: Stian Lysberg Solum

Moxnes kaller det HELE utilgivelig.

– Det er utilgivelig at dette ikke skjedde tidligere. Det er ikke noe mindre grunnlag for mistillit til Hauglie nå.