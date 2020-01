I regn, vind og tåke skjøt Røiseland fullt hus i den vanskelige løypen i Oberhof.

Til slutt vant hun med 33, 1 sekunder på tyske Denise Herrmann.

Tiril Eckhoff ble nest beste nordmann. Hun skjøt to bom, som ga en femteplass.

– Jeg måtte ta en pause før jul for å trene på skytingen, som ikke var helt bra. Nå føler jeg at det er på plass igjen, sa en glad Røiseland til NRK etter rennet.

Røiseland (29) valgte å stå over verdenscuphelgen i franske Annecy og to andre. Det fikk hun kritikk for, ettersom da muligheten for å vinne verdenscupen sammenlagt ville bli adskillig tøffere.

– Jeg var forberedt på å få kritikk for at jeg gjorde det jeg gjorde. Jeg jeg gjorde det for å være best rustet for VM. Jeg bruker hvert løp for å komme i best mulig form. Jeg har ståltro på min plan og vil følge den, sa hun til NRK.

Tiril Eckhoff var imponert over det lagvenninnen gjorde i Oberhof.

– Det var vind, tåke og regn, og de vanskeligste forhold en kan tenke seg som skiskytter. Så måten Marte taklet det på var imponerende, slo hun fast til NRK.

Stafett neste

For Olsbu Røiseland var det ergerlig å tenke på at det ikke skal gås jaktstart i Oberhof. Der hadde 29-åringen i så fall hatt et glitrende utgangspunkt.

Lørdag står det imidlertid stafett på programmet i den tyske skimetropolen, mens det søndag skal gås fellesstart.

Italienske Dorothea Wierer ble nummer fire torsdag og leder fortsatt verdenscupen. Tiril Eckhoff følger nærmest. Ingrid Landmark Tandrevold er fortsatt nummer tre.

Olsbu Røiseland er på sin side på etterskudd i verdenscup. Etter målgang torsdag anså hun den kampen som tapt.