Akuttlegene er splittet om påstått «mirakelkur»

Velger å gi

Vårt lille land dokumentaren forteller historien om den amerikanske intensivlegen dr. Paul E. Marik på sykehuset Sentara i Virginia, USA som mener han har funnet en mirakelkur mot alvorlig blodforgiftning. Filmen har skapt store diskusjoner i det intensivmedisinske fagmiljøet her i landet. I dokumentaren forteller overlege Eivind Vinjevoll ved sykehuset i Volda om hvordan han har redusert sepsis-dødsfallene til nær null, ved å bruke dr. Mariks metode.

Men Vinjevoll i Volda er ikke helt alene her i landet. For også på Akershus universitetssykehus, A-hus, er intensivlege Per Martin Bådstøløkken svært positiv til at c-vitamin og hydrokortison-blandingen hjelper kroppen med å nyttiggjøre seg antibiotika-behandlingen når man rammes av blodforgiftinng.

– Min første reaksjon var litt sånn wow, er dette mulig, sier Bådstøløkken, som har behandlet flere titalls pasienter med c-vitamin og hydrokortisonblandingen.

Han forteller at i en tidligere periode da de brukte mer hydrokortison, men uten c-vitamin så de tilsvarende positive effekt. Kritisk syke pasienter ble raskt bedre.

– Ved alvorlig septisk sjokk gir vi steroider, og der har jeg sett tilsvarende effekt som c-vitaminet gir. Dr. Pål Marik sier han tror det er kombinasjonen. Og jeg tror også det er c-vitaminet sammen med hydrokortisonen som gjør den store forskjellen. Ikke hos alle men hos noen.

– Så du kan få samme effekt bare med hydrokortison uten c-vitamin?

– Ja, jeg har sett det tidligere i min karrière da c-vitamin ikke var en ting. Da hadde jeg alvorlig kritisk syke som jeg trodde kom til å dø. Så startet vi steroid, eller hydrokortison som vi kaller det, hvorpå pasientene i løpet av 12-24 timer snudde og ble stabile i situasjoner hvor man ellers følte de var på vei utover stupet. Men hvis vi sammenligner den gangen med situasjonen i dag hvor vi også gir c-vitamin i tillegg, så var det lengre mellomrom hver gang man hadde den gode følelsen. Nå med c-vitamin ser vi det hyppigere.

– Vet du at dette virker?

– Nei, jeg vet ikke helt om det virker. Jeg vet ikke det, sier Bådstøløkken. Men jeg har det vel litt sånn som Volda-kollegaen, at en eller annen sånn form for magefølelse. At man tror at det virker, men også selvfølgelig vil at det virker. For det er frustrerende å stå i situasjonen hvor man virkelig føler at nå forsvinner pasienten for deg, og man ikke har mer å bruke. Da kan man bli litt desperat også trekker man opp det man tror kan ha en effekt, selvfølgelig med den intensjonen at det ikke gjør noen skade.

– Hva tenker du om det du har sett?

– Jeg tenker at jeg er glad for de pasientene og pårørende som kommer gjennom et forløp som jeg fryktet skulle ende galt.

Bør vente med å gi alle

Men også Bådstøløkken, til tross for at både han og hans kollegaer sier de har sett god effekt av C-vitamin og hydrokortison-blandingen, forstår at andre intensivavdelinger velger å ikke ta blandingen i bruk før det foreligger dokumentasjon på at den virker og ikke har bivirkninger.

– Ja jeg er idealistisk sett enig i at man alltid bør vente med å bruke før man har sikker evidens. Men tidshorisonten er at det er mange mennesker som man skal behandle i mellomtiden, og da blir det i siste ende sånn at man må handle etter hva man føler er rett og riktig.

Ved Oslo universitetssykehus holder de fast på at de vil avvente. Allerede i slutten av neste uke skal den første store studien på effekten av c-vitamin og hydrokortison presenteres i Belfast i Nord-Irland.

– Men hvis dere tror at det kanskje kan potensielt redde liv kan man ikke da bare gi det?

– Man forutsetter i denne dokumentaren at c-vitamin virker. Det er her det skjærer seg. Den forutsetningen er på veldig sviktende grunnlag. Det er dårlig dokumentasjon i Mariks rapport for at dette virker på den måten det gjør. Jeg skjønner at folk lar seg rive med, men jeg synes at det er en forskjell på å innføre noe rutinemessing til en stor populasjon i norsk sammenheng uten å ha bedre dokumentasjon enn det vi har i dag. Det har vi tid til å vente på. Den dokumentasjonen kommer snart, sier Barratt-Due ved Rikshospitalets intensivavdeling