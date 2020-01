Det er ikke størrelsen det kommer an på

Snømåking er slitsomt og tidkrevende. En god snøfreser sparer deg for tid og støle muskler. Men hva slags snøfreser trenger du egentlig?

Sammen med Alex Frank fra Vaktmesterkompaniet har vi testet fire storselgere fra Ariens, Biltema, Honda og Husqvarna.

Vaktmesterkompaniet har rundt 50 personer i arbeid med snøfresere hver vinter og Frank vet godt hvordan en god freser bør være.

– En god snøfreser bør være lett å bruke og det er ikke noe poeng at den er for stor. Husk at den skal håndteres, sier han.

Kraftig, men tung

Husqvarna er først ut i vår test. Den har elektrisk start, men bare via skjøteledning. Vi bruker startsnora og den fyrer på første forsøk. Med 8,5 hestekrefter har den testens nest kraftigste motor.

Husqvarna får snøen unna. Foto: Stein Stie.

– Denne snøen er tung å jobbe med, men freseren fra Husqvarna drar snøen bra unna, sier Frank.

Freseren fra Husqvarna gir et greit kvalitetsinntrykk, men den er tung å håndtere med sine 116 kilo. Det holder til terningkast fire og tredjeplass i testen.

Vanskelige forhold

På Tryvannshøgda i Oslo brøyter vi en vei hvor det ligger 25 centimeter snø som er kornete og tung – snø som får alle som måker uten snøfreser til å ønske seg en.

– Dette er sånn naturen er og sånne forhold kan man møte hjemme i sin egen oppkjørsel, sier Frank.

God framdrift er viktig

Neste freser ut er Ariens. Med 6,5 hestekrefter har den testens nest svakeste motor. Den lave vekten på cirka 80 kilo kompenserer for den litt svake motoren.

– Dette er en arbeidshest. Jeg fikk ingen stopp oppover testbakken, sier brøyteeksperten.

Alex Frank tester Ariens Compact ST24LE. Foto: Stein Stie.

Ariens ser ikke så imponerende ut på papiret, men overbeviser i testen. Vi liker den lave vekten og den gode framdriften. Når også prisen er litt lavere enn både Honda og Husqvarna er Ariens et godt kjøp. Den får terningkast fem og andreplass i testen.

Tuten viktigere enn spruten

Bra kastelengde på Ariens. Foto: Stein Stie.

Det er fint å få snøen langt nok vekk fra der du brøyter. En god kastelengde sikrer det. Vi måler alle freserne i testen og finner at Honda kaster kortest med drøyt syv meter. Med nesten 12 meter er det Biltema som kaster snøen lengst. Alle freserne i denne testen kaster snøen langt nok til vanlig hjemmebruk. Metervis med snøsprut imponerer ikke eksperten.

– Det er vel så viktig å få styrt snøen dit du vil ha den. Snøtuten må ha en enkel og solid utforming, sier Frank.