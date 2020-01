Retten skriver i sin dom at det ikke hersker noen tvil om at handlingen er knyttet til vindkraftutbyggingen på Frøya i Trøndelag.

Retten mener handlingen framstår tydelig med sikte på å skremme henne.

Kjørte hensynsløst og skremmende

I Fosen tingrett i forrige uke beskrev den 33-årige ingeniøren hvordan hun opplevde å bli forfulgt av en bil på veien hjem fra jobb på Frøya.

– Til slutt fikk jeg panikk, og bare gråt og gråt mens jeg kjørte, sa hun gråtkvalt i retten, og ingeniøren fortalte også at hun på et tidspunkt på hjemturen følte at hennes siste time var kommet.

Det var da tiltaltes bil kom imot henne i samme kjørefelt.

Det beskrives i dommen at kjøreatferden til tiltalte framstår som uforutsigbar og representerte en stor risiko, både for front mot frontkollisjon eller alvorlig utforkjøring. Mannen i 30-årene skal ha kjørt både etter og foran henne, og altså i samme kjørefelt mot henne. Denne farlige kjøringen skal ha pågått i vel 20 minutter.

Aktiv vindkraftmotstander

Dommen beskriver tiltalte som en aktiv vindkraftmotstander, og at han er medlem av flere Facebook-grupper mot vindkraft.

Ingeniøren fra Trønderenergi var nylig ansatt som prosjektleder for vindkraftutbyggingen på Frøya, da hendelsene skal ha skjedd. Hun var på vei hjem etter en heftig dag på jobben; det var mange demonstranter til stede på anleggsstedet den 14.mai i fjor. Dette i forbindelse med oppstart av anleggsarbeidet.

FORSVARER SA AT TILTALTE IKKE ERKJENNER STRAFFSKYLD. John Reidar Aae representerer den tiltalte mannen i 30-åra fra Trøndelag. Foto: Frank Lervik/TV 2

I retten sist uke fortalte mannen at han bare ville markere litt motstand mot utbyggingen. Ifølge ham selv kjørte han tett foran henne, i noen hundre meter, i lav fart, kun som for å si at utbyggerne ikke er velkomne.

– Jeg synes det er helt forferdelig det som skjer på Frøya, sa han. Og la til at det ikke var hans bil som kjørte mot hennes i samme kjørefelt.

– Jeg tror hun må ha misforstått litt det som skjedde på veien, men selvsagt, når jeg hører henne fortelle sin versjon i retten angrer jeg på akkurat det jeg gjorde. Men det var kun en "kjør-sakte-markering" i ganske kort tid.

Må i fengsel og mister førerkort

Retten finner ingen formildende omstendigheter, og idømte tiltalte en fengselsstraff på 75 dager og tap av førerretten i seks måneder. I tillegg må han betale oppreisningserstatning på 10.000 kroner til den fornærmede ingeniøren.

FANT INGEN FORMILDENDE OMSTENDIGHETER: Retten idømte mannen fengsel og tap av førerkort. Foto: Frank Lervik/TV 2

I dommen vektlegges det at hun i ettertid har kjent på konsekvenser av det hun opplevde på landeveien denne dagen.

Trønderenergis prosjektdirektør sa til retten at de nå har videoovervåkning i alle bilene sine.

Tiltaltes forsvarer John Reidar Aae sier til TV2 at hans klient tar betenkningstid, og at de først i neste uke vil avgjøre sakens videre gang.