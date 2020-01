Den tyske landslagsprofilens råd til Braut Haaland

Erling Braut Haaland har slitt med skader etter 200-millionersovergangen fra RB Salzburg, men gjennomførte onsdag sin første trening med sine nye lagkamerater i Dortmund.

Torsdag deltok den norske angriperen i en spilløkt elleve mot elleve, hvor blant annet Mats Hummels spilte på motstanderlaget. Braut Haaland dannet angrepsrekke med blant annet Jadon Sancho, og kom til et par gode muligheter i oppgjøret som endte 0-0. Mye tyder på at Braut Haaland vil få sjansen i de TV 2 Sumo-sendte treningskampene mot Feyenoord og Mainz til helgen.

Den tyske landslagsprofilen Julian Brandt tror Braut Haaland blir en solid tilvekst for Dortmund.

– Jeg har jo egentlig knapt sett noenting, for han trente jo med oss for første gang i dag, og dessuten på egen hånd. Men han kommer til å vise seg fram etter hvert, og vi har en veldig bra talentspeideravdeling, så jeg er helt sikker på at det er en svært bra spiller vi har skaffet oss, sier han til TV 2.

– Du, Thorgan Hazard, Sancho, Reus, Götze, Haaland, hva kan du si om de offensive kvalitetene til dette Dortmund-laget?

– De er naturligvis blitt bedre med Erlings ankomst. Vi er etter min mening svært godt besatt offensivt, med god variasjon, vi har gode driblere, god duellstyrke og en veldig god playmaker i Marco. Jeg håper alle gutta holder seg friske i andre halvdel av sesongen, for vi trenger alle sammen. Jeg er spent. Og jeg håper at gutten fortsetter å score like mange mål som han har gjort tidligere, svarer han.

– Han må være tålmodig

Brandt oppfordrer imidlertid Erling Braut Haaland til å være tålmodig, og mener unggutten ikke kan forvente å bli en suksess umiddelbart.

23 år gamle Brandt, som ble hentet til Dortmund fra Leverkusen i mai i fjor – samtidig som Thorgan Hazard ble hentet fra Borussia Mönchengladbach – mener det er noe helt spesielt å spille for en toppklubb som Dortmund.

– Det er jo noe helt spesielt. Han kommer til å merke hvordan det er å spille her når han løper ut på stadion for første gang. Det er da man virkelig forstår hvilken stor anledning det er. Og han må nok også smøre seg litt med tålmodighet, men ellers, som sagt, jeg håper jo han bidrar med det som vi har hentet ham for, nemlig å score mål, og at han glir godt inn i laget. Vi skal selvfølgelig også hjelpe med å sørge for at han blir godt tatt imot. Og alt det andre kommer etter hvert, men dette vet jeg også av egen erfaring: Han er en ung spiller, og man må gi ham litt tid. Det er ikke sikkert alt faller på plass med det samme, sa Brandt på spørsmål fra VG.