– Vi oppfordrer den israelske regjeringen til å følge folkeretten og stanse all byggeaktivitet i bosetningene i okkuperte områder, heter det i en kunngjøring fra EU.

Tyskland reagerer også sterkt på nyheten om at Israel nå planlegger å utvide bosetningene med 1.936 nye boliger.

– Den tyske regjeringen ber om at man avstår fra handlinger som ytterligere kan komplisere forsøkene på å få i stand en fredelig løsning på konflikten i Midtøsten, sier en talsmann torsdag.

1 million bosettere

Israels forsvarsminister Naftali Bennett avviser at bosetningene er ulovlige og sier at målet er å mer enn doble antallet bosettere i de okkuperte områdene fra dagens rundt 400.000.

– Vårt mål er at det i løpet av det kommende tiåret skal leve 1 million israelere i Judea og Samaria, sier Bennett, som benytter Bibelens betegnelse på Vestbredden.

Bosetningene er opprettet i strid med den fjerde Genèvekonvensjonen, der det i artikkel 49 heter «Okkupantmakten skal ikke deportere eller forflytte deler av sin egen sivilbefolkning til territoriene som okkuperes».

Ulovlige

FNs sikkerhetsråd vedtok i 2016 en resolusjon som slår fast at bosetningene og utpostene er ulovlige, og at all byggeaktivitet i dem straks må opphøre.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) og hennes forgjengere har også gjentatte ganger slått fast at Norge anser bosetningene for å være ulovlige og et hinder for en varig fredsløsning mellom israelere og palestinerne.

President Donald Trump kunngjorde i 2018 at USA har endret syn på bosetningene og ikke lenger mener at de er etablert i strid med folkeretten.