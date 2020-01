– Det er lettere å sette meg inn nå

– Jeg tenkte mest på meg selv og egne prestasjoner. Enten er det godt nok, eller så er det ikke godt nok. Som jeg sa til lokalavisen for to måneder siden: Som 19-åring kan man ikke forvente en landslagssplass, men jeg tar den gjerne, sier Blonz med et smil.

Nå er fokus rettet på det som skal skje de neste ukene. EM åpner med Bosnia-Hercegovina hjemme i Trondheim Spektrum fredag kveld.

– Det er et typisk Balkan-lag. Mentaliteten deres er at de kan slå alle lag, og det er et lag som kan få oss ut av rytmen. Jeg håper vi står bra bakover, for jeg tror det blir en kriging i 60 minutter, sier Blonz.

Norge møter Frankrike (søndag) og Portugal (tirsdag) senere i gruppespillet.

– Jeg forventer at vi presterer godt, og at vi skal gjøre så godt vi kan for å stå øverst på pallen når måneden er over, sier Blonz.