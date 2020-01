Like før midnatt tirsdag avfyrte Iran en rekke raketter mot militærbasen Ain al-Assad, hvor norske styrker holder til.

Angrepet på denne basen, samt angrepet mot basen i Erbil i det nordlige Irak, ble omtalt som en hevn for den amerikanske likvideringen av Qasem Soleimani.

– Vi fikk varsling om et angrep som ville skje mot basen i løpet av tirsdag kveld. Da valgte vi å omgruppere hele styrken til et annet område for å ivareta personalet best mulig og opprettholde egen stridsevne, sier oberstløytnant Einar Aarbogh, som er sjef for de norske styrkene, NORTU 5, til TV 2.

– Faren ville vært større

Ingen ble drept i angrepet, men ifølge Aarbogh ville situasjonen trolig vært annerledes dersom angrepet ikke hadde blitt varslet på forhånd.

– Sannsynligheten er nok stor for at tapstallene hadde vært noe helt annet. Det sett opp mot norsk personell, så tror jeg at vi ville klart oss veldig bra, med tanke på der rakettene traff denne gangen, sier han

– Slik som missilene traff, så traff de ikke direkte i nærheten av det området vi er i i basen, men det er klart at vi ville ha merket trykket av eksplosivene. Og faren for norske soldater ville da vært vesentlig større, forklarer oberstløytnanten.

– Hvor store er skadene på basen?

– Det er noen skader, uten at jeg kan gå helt i detalj. Med den sprengkraften som er i disse missilene, så skal vi være veldig glade for at det ikke er eget og irakisk personell som er såret eller drept.

– Som er kraftig stjerneskudd

Norge har rundt 70 soldater i Irak, og de norske styrkene ble øyenvitner til angrepet.

– Det er litt surrealistisk når du står og ser på. For det første den trusselen om at det skal komme kryssermissiler inn, og du ser de kommer inn og detonerer. Det gir noen tanker og refleksjoner om hva man egentlig er med på, sier Aarbogh.

– Har dere opplevd noe like dramatisk som dette angrepet tidligere?

– Nei, det har vi aldri opplevd. Jeg tror at det også er svært få koalisjonssoldater som har opplevd noe tilsvarende tidligere. Jeg tror vi må tilbake til de missilangrepene som Saddam brukte mot vestlige mål for lenge siden for å oppleve noe tilsvarende.

Styrkesjefen forteller om dramatiske scener.

– Vi så at rakettene kom inn, nesten som en form av et kraftig stjerneskudd. Så delte dem seg, og vi så at de landet i leiren. Så ser du på en måte eksplosjonen og lysglimtet som kommer, sier han.

– Du skjønner at det er store krefter, og vi sto på en relativt trygg avstand. Men vi kjente også trykkbølgen fra enkelte av detonasjonene der vi stod.

Debrief

Etter angrepet ble det gjennomført en debrief, og fokus er nå å ivareta de norske styrkene på best mulig måte.

– I går ble det gjennomført en debrief av folket, en gjennomgang av hva som skjedde, basert på den informasjonen vi har, slik at folk har best mulig situasjonsforståelse. Vi følger opp nå med informasjon hjemmefra fra det fellesoperative hovedkvarteret og fra våre overordnede her i Irak. Ikke minst har samtlige fått mulighet til å ta kontakt med pårørende hjemme og fortelle at de har det bra, forholdene tatt i betraktning.