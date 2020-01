«Rakner det for dronning Elizabeth?»

Hertugparet av Sussex kunngjorde ifølge flere britiske medier beslutningen om å trekke seg tilbake fra kongelige oppdrag uten at dronning Elizabeth var blitt informert. Det er bare et av flere tegn på at dronningen etter snart 68 år på tronen har mistet kontrollen over kongehuset.

I dag er dronning Elizabeths posisjon vanligvis uangripelig, men etter prins Andrews katastrofale TV-intervju om sitt vennskap med Jeffrey Epstein i november kom kritikken mot dronningen selv til overflaten også i rojalistiske og konservative aviser som The Times og The Daily Telegraph.

I det venstreorienterte ukemagasinet New Statesman tok tidligere sjefsredaktør Peter Wilby til orde for en aldersgrense for monarker.

Og alderdom er nok en del av problemet.

Siden tronbestigelsen i februar 1952 har Elizabeth II vært Storbritannias, Samveldets og kirkas overhode, men rollen som familiens overhode har tilhørt prins Philip.

Philip fyller 99 år i juni og er ved dårlig helse. Etter at han pensjonerte seg i 2017 bor han nå for det meste på Sandringham-eiendommen i Norfolk, og det kan gå måneder mellom hver gang han og dronningen sees.

Dronning Elizabeth blir 94 år i april og er nå den eldste regjerende monarken i verdenshistorien. Tronfølgeren, prins Charles, har blitt en eldre mann på 71 år, men noen abdikasjon kommer ikke på tale.

På eldre dager er dronningens interne autoritet ikke lenger hva den en gang var.

«Du kan se oppløsningen»

Det viste seg i 2017, da hennes daværende kabinettssekretær, sir Christopher Geidt, gjorde et forsøk på å samordne husholdene til de ulike medlemmene av kongehuset.

Noe tilsvarende ble gjort i Norge i 2012, da kongeparets og kronprinsparets staber ble samordnet til ett felles sekretariat for å bedre effektiviteten. Trolig ble det også tatt i betraktning at en slik samordning ville gjøre overgangen ved et framtidig tronskifte enklere.

I Storbritannia mislyktes forsøket ettersom prinsene Charles, William og Harry ønsket å beholde en stor grad av selvstendighet, og det endte med at Geidt ble presset ut.

Feilen var at de ulike stabene ble forsøkt sentralisert under ledelse av dronningens folk, sa en kilde til The Times i november: «Om monarkiets framtid skulle formes, måtte det gjøres av prinsen av Wales som framtidig monark og ikke av Buckingham Palace».

I Norge var det nettopp kronprinsparets tidligere stabssjef som i 2012 ble leder for det felles sekretariatet, og tre år seinere forfremmet til hoffsjef.