Mandag den 6. januar gjorde tolletaten i Trøndelag et funn av de sjeldne.

En personbil ble stoppet i kontrollen på Hegra. Bortgjemt i hjulrommet i bagasjen, innpakket i tøyposer, fant de fem slanger, av typen kongepyton.

– Det er ikke vanlig at vi kommer borti slanger på den måten, sier seksjonsleder ved grensedireksjonen i Tolletaten i Trøndelag, Bjørn Aril Sørli, til TV 2.

Han forteller at slangene var kjøpt lovlig i Uppsala i Sverige, men at de manglet gyldig sertifikat for å fraktes inn i Norge.

Det var en mann fra Trøndelag som ble stoppet. Han har en sterk interesse for slanger, ifølge Sørli.

– Det var snakk om å avle frem flere slanger, sier seksjonslederen.

Slangene er nå tatt hånd om av Falck, før de senere vil bli overlevert til Miljødirektoratet. De vil avgjøre hva som vil skje med slangene.

Om slangene skal bli værende i Norge må myndighetene skaffe de nødvendige papirene. Om dette ikke skjer vil de bli avlivet.