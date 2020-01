Den tidligere spesialsoldaten er tiltalt for å ha drept to mennesker med det som trolig var en AK47 på en kafé i Trnopolje i Bosnia-Hercegovina den 28. juli i 2014.

I tiltalen, som er tatt ut etter ordre fra Riksadvokaten, er det tatt forbehold om at aktor vil legge ned påstand om forvaring.

Krkic har hele tiden hevdet sin uskyld. Da TV 2 intervjuet ham i Ringerike fengsel før jul, sa han følgende om etterforskningen til norsk politi:

– De er ikke interessert i sannheten. Jeg føler at de kun etterforsker meg som person, og da vet jeg ikke hva jeg skal si til dem, sa Krkic, som ikke har ønsket å la seg avhøre av politiet.

Det var VG som først omtalte tiltalen.

Ble frikjent

Saken er spesiell på flere måter. Krkic ble pågrepet i Bosnia kort tid etter at dobbeltdrapet fant sted. Han ble satt i varetekt og deretter stilt for retten.

I september i 2015 ble Krkic frikjent for dobbeltdrap av lagmannsretten i Banja Luka, men han ble domfelt for brudd på våpenbestemmelser.



Ettersom han hadde sittet i varetekt, var dommen ferdig sonet. Krkic reiste derfor hjem til Norge.

I juli 2016 opphevet høyesterett i Bosnia frifinnelsesdommen. Dermed sto saken uten en rettskraftig avgjørelse. I oktober 2016 ble Krkic pågrepet og varetektsfengslet i en alvorlig voldssak i Norge.

14. desember 2017 ble han i Drammen tingrett dømt til seks års fengsel for å ha begått grove voldshandlinger. Krkic godtok dommen.

I fjor sommer ble han pågrepet på cella si i Skien fengsel. Da fortalte politiet ham at han er siktet for dobbeltdrapet i Bosnia.

Stor etterforskning

Ettersom Krkic ikke lenger er bosnisk statsborger, valgte norsk politi å gjenåpne saken fra Bosnia. I nærmere halvannet år har norsk politi brukt store ressurser på å etterforske saken. En stor del av etterforskningen har funnet sted i Bosnia.

– Det har vært en omfattende etterforskning som i stor grad har skjedd i Bosnia, der de straffbare forholdene har skjedd. Det dreier seg om et stort antall vitneavhør, gjennomgang av elektroniske beslag og tekniske undersøkelser, sa statsadvokat Marit Formo til TV 2 før jul.

Krkic sier selv at han er «sikker på at han vil bli dømt». Nå jobber han med sine forsvarere for å forberede rettssaken i slutten av februar. Det er ventet at de kommer til å angripe dommen fra Bosnia, der Krkic ble frifunnet.

Tidslinje i saken 28. juli i 2014 ble to personer drept i en kafé i Prijedor i Bosnia.

Kort tid senere ble Zikrija Krkic pågrepet og satt i varetekt.

I september i 2015 ble Krkic frikjent for dobbeltdrap av lagmannsretten i Banja Luka, men han ble domfelt for brudd på våpenbestemmelser.

Ettersom han hadde sittet i varetekt var dommen ferdig sonet og Krkic reiste hjem til Norge.

I juli 2016 opphevet høyesterett i Bosnia frifinnelsesdommen. Dermed sto saken uten en rettskraftig avgjørelse.

I oktober 2016 ble Krkic pågrepet og varetektsfengslet i en alvorlig voldssak i Norge.

14. desember 2017 ble han i Drammen tingrett dømt til seks års fengsel for å ha begått grove voldshandlinger. Krkic godtok dommen.

Like før jul ble politiet i Drammen ferdig med etterforske dobbeltdrapssaken i Bosnia.

Den 8. januar tok statsadvokat Marit Formo ut tiltalen etter ordre fra Riksadvokaten.

I dommen, som TV 2 har fått tilgang til, går det frem at retten mener at politiets etterforskning var svært mangelfull. Det antydes at bevis kan være plantet og det nevnes også andre potensielle gjerningspersoner.

TV 2 har ikke lyktes med å få en kommentar fra tiltaltes forsvarer, advokat Øyvind Bratlien.