Av sikkerhetsmessige årsaker er det fremdeles ikke mulig for nødetatene å bevege seg inn i parkeringshuset som brant på Stavanger lufthavn, Sola på tirsdag.

Torsdag formiddag startet kriminalteknisk arbeidet på brannåstedet sammen med brannvesenet.

– De er nå inne med en mekanisk bil med kamera som dokumenterer det sentrale åstedet, det vil si bilen hvor brannen startet, samt det nærliggende området i første etasje, sier Elisabeth Vorland, seksjonsleder etterretning og etterforskning ved Sandnes politistasjon.

Forsøker å få ut bil

Politiet vil også gjøre forsøk på å få ut bilen som først tok fyr. Det vil gjøres ved at de fester på en krok og drar den ut, dersom det lar seg gjøre, opplyser Vorland.

Onsdag ble det kjent at det var en Opel Zafira fra 2005 som begynte å brenne i parkeringsanlegget.

Eieren har forklart at han kom hjem fra ferie, og at bilen tok fyr da han forsøkte å starte den.

Åpner deler av parkeringshuset

Rundt 300 biler er antatt å ha gått tapt i brannen. Ingen mennesker ble skadet, men de materielle skadene er store.

Lufthavndirektør ved flyplassen, Anette Sigmundstad, opplyser at det var 1611 biler i anlegget og at de har oversikt over eierne.

300 av bilene, som befant seg i den eldre delen av bygningen, vil i løpet av kort tid bli fraktet ut, skriver Stavanger Aftenblad. Denne delen av p-huset vil også gjenåpnes, noe som frigjør rundt 500 parkeringsplasser på lufthavnen.