Den dramatiske brannen i parkeringshuset ved Stavanger lufthavn har skadet flere hundre biler. Mange er totalt ødelagt. Det er foreløpig uklart hvor mange som eventuelt kan settes i stand igjen.

For forsikringsbransjen er det snakk om massive utbetalinger. Det blir anslått at de berørte bilene til sammen har en verdi på rundt 100 millioner kroner. Men det stopper ikke der. Omfattende røyk- og sotskader kan gjøre dette beløpet betydelig høyere.

Forsikringsselskapet If er allerede godt i gang med å kartlegge skadene på bilene til sine kunder.

Skadet utenfor parkeringshuset

I en pressemelding opplyser de nå at tilstanden på mange av de skadde bilene fortsatt er uavklart, fordi det ikke er tilgang til P-huset. Skadebehandlingen er likevel startet. Den første totalskadde bilen er allerede innløst.

– Det er også flere biler som er blitt skadet i forskjellig grad på parkeringsområdet P7 rett utenfor P-huset, opplyser informasjonssjef Sigmund Clementz i If.

If har siden tidlig onsdag formiddag hatt tekniske skadeinspektører og skadebehandlere til stede på flyplassen for å svare på spørsmål fra kundene, starte skadebehandling og bidra til praktisk hjelp.

Mange av bilene som sto inne i parkeringshuset på Sola er brent opp og må kondemneres. Foto: If.

Kan koste mer enn bilen er verdt

– På parkeringsområdene som er utendørs har mange biler fått sot på bilen. Vi blir med ut og gjør en nøye vurdering av om bilen kan starte trygt. Er det sot på bilen, kan nemlig soten bli dratt inn i friskluftanlegget – hvis dette begynner å gå – og gi luktskader inni kupeen. Denne lukten er vanskelig å fjerne. Hvis bilen ikke kan brukes med én gang, sørger vi for at bilen blir sendt til forsvarlig og fagmessig rens, vask og polering, sier Clementz.

Å fjerne lukt som dette er nemlig ikke nødvendigvis veldig enkelt. I verste fall må hele friskluftanlegget i bilen demonteres og byttes. Det betyr veldig mange timers jobb og også kostbare deler. Begynner bilen å få noen år på baken, er det ikke sikkert verdien overstiger det en slik jobb koster.

Hvis stoffer som sot først blir dratt inn i bilens klimaanlegg, kan det være en stor jobb å bli kvitt lukten. I verste fall koster det mer å utbedre dette, enn bilen er verdt.

Behov for leiebil

Når så mange biler blir skadet samtidig, vil det også gi betydelige utfordringer fremover:

– Det vil være mange i Rogaland som trenger ny bil i tiden framover, sier Clementz.

Mange har behov for leiebil for å dekke sitt transportbehov i hverdagen. Det er dekket på kaskoforsikring i inntil 10 dager. Disse leiebildagene er egentlig laget for å dekke et behov hvis bilen er på verksted under helt andre omstendigheter.

– Men vi prøver å finne smidige løsninger i samarbeid med kunden hvis det er nødvendig ut over dette, sier Clementz.

