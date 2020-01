Dopingregler setter stopper for storturnering i Norge

Hovland er ikke dopingtestet

Blant dem som er i kategorien utøvere som kan bli testet, er Viktor Hovland. Oslo-gutten sikret seg fast plass på PGA-touren på sensommeren i fjor, men foreløpig har han ikke fått besøk av dopingjegerne.

– Jeg er ikke blitt testet siden jeg ble proff. Det kommer nok nå snart, sier Hovland til TV 2.

For dersom Hovland skal spille OL for Norge til sommeren, må han og de øvrige deltakerne være underlagt Wadas reglement. Det innebærer testing og plikt om å melde fra om hvor de er til enhver tid.

– Man vil ikke at folk doper seg og har en fordel. Det er juksing. Det skal være strenge regelverk rundt det slik at folk ikke utnytter det. Det er ikke så gøy å gjøre det (meldeplikten journ.anm), men det er sånn det er. Det er sånn idretten er. Man vil at alle skal stå på lik linje. Det er nødvendig.