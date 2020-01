Meghan og Harry trekker seg tilbake: – Vitner om hvor stort sinne Harry har mot pressen

Onsdag delte hertuginne Meghan og prins Harry nyheten om at de trekker seg fra fremste rekke i den britiske kongefamilien. Torsdag morgen meldte flere britiske medier om at kongefamilien og dronning Elizabeth ikke visste om nyheten før paret annonserte det på Instagram.

Britiske kongehuseksperter, kommentatorer og biografiforfattere diskuterer engasjert Meghan og Harrys utradisjonelle valg i britisk presse.

Sky News skriver at selv de som følger kongefamilien med argusøyne ble overrasket over hertuginne Meghan og prins Harrys valg.

– Meghan var en skuespillerinne. Skuespillere livnærer seg på publisitet. Jeg tror dette er et tilfelle av at det Meghan vil ha, det får hun. Jeg tror mange vil se på det som har skjedd nå og legge noe av skylden på henne, sier den tidligere kongelige pressesekretæren Dickie Arbiter til avisen.

Flere trekker linjer til da Diana trakk seg tilbake fra det britiske kongehuset. De mener at Harry og Meghan må få lov til å gjøre et slikt selvstendig valg, men at prins Harry samtidig må huske hvilken familie han er en del av.

Sinne mot pressen

Inger Merete Hobbelstad, kommentator i Dagbladet og forfatter av boken «Årene med Elizabeth», mener det er feil å rette pekefingeren mot hertuginne Meghan.

– Jeg tror ikke man skal legge skylden eller ansvaret på Meghan. Dette er snarere et vitnesbyrd over hvor stort sinne prins Harry har mot den britiske pressen, mener Hobbelstad.

Harrys mor, prinsesse Diana, døde 31. august 1997 i en bilulykke i Pont de l`Alma-tunnelen i Paris. Sjåføren hadde kjørt i nærmere 160 kilometer i timen gjennom tunnelen, og bak seg hadde de en flokk paparazzifotografer, som var kjent for å følge etter Diana hvor enn hun gikk.

FORFATTER: Inger Merete Hobbelstad ga ut boka «Årene med Elizabeth» i 2019. Foto: Carina Johansen / NTB Scanpix

– Han har hatt et sinne mot den britiske pressen siden han var liten og moren døde på den måten hun gjorde. Han har båret på et voldsomt raseri mot pressen i mange år, sier Hobbelstad.

Kjærester plaget

Hun legger til at prinsen har sett mange tidligere kjærester bli dårlig behandlet av pressen. I 2016 uttalte prinsen seg om problematikken, og fortalte at han sliter med «voldsom paranoia» knyttet til det enorme medieoppstyret.

– Om jeg finner en kjæreste, så gjør jeg mitt ytterste for at hun og jeg kan komme til det punktet at vi faktisk er komfortable med hverandre før den massive invaderingen av hennes privatliv går i gang. Det er uunngåelig, sa Harry.

Inger Merete Hobbelstad forteller blant annet at en tidligere kjæreste av Harry fikk hemmelig sporingsutstyr plassert i bilen av en journalist.