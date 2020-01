Dette ville TV-øyeblikket forandret alt for Norges håndballstjerne

Han var elleve år gammel og skulle bli fotballspiller. Men da Magnus Abelvik Rød (22) satt foran TV-en hjemme på Bækkelaget i Oslo og fulgte håndballherrene under EM på hjemmebane i 2008, forandret alt seg.

– Det var to kommentatorer der som var helt ville. Når man så hvor stort det var, og man slåss om en semifinale, så var det noe som så kult ut. Jeg fikk lyst til å begynne med håndball, forteller Abelvik Rød.

– Er det Harald og Bent du snakker om?

– Hehe! Ja, det er Harald og Bent. De var helt ville på TV-en. Jeg husker at de hadde en sånn innlevelse og var så lidenskapelige. Det var noe som trigget meg. De solgte produktet bra til en ung TV-seer hjemme i stua, forteller han.

Måtte få ja fra mamma

Abelvik Rød har aldri fortalt dette til Bredeli og Svele, men TV 2s håndballekspert, som nå er i Trondheim foran EM som starter der fredag, begynner å le når han hører skussmålet fra spilleren som kommer til å få en nøkkelrolle i mesterskapet på hjemmebane.

– Det er jo hyggelig, men sannsynligvis ville Magnus blitt håndballspiller uavhengig av Harald og meg. Han er en fantastisk type, som Norge vil ha glede av i mange år fremover. Han har kommet utrolig langt til å være såpass ung, sier Svele.

Abelvik Rød har en allsidig bakgrunn.

Magnus Abelvik Rød er en av Norges mest sentrale spillere.

– Det var tilfeldigheter som gjorde at jeg begynte med håndball. På dette tidspunktet drev jeg med fotball, svømming og taekwondo, men det var fotballproff jeg drømte om å bli. Da jeg sa til mamma at jeg ville begynne med håndball under EM, så svarte hun at jeg måtte vente et år og se om jeg fortsatt hadde lyst. Da jeg ble 12 meldte jeg meg inn i Bækkelaget, og to år senere bestemte jeg meg for hva jeg ville bli, forteller unggutten.

Ringen er sluttet

Det viste seg å være et godt valg. 22-åringen er nå en nøkkelspiller i den tyske toppklubben Flensburg og en sentral skikkelse på det norske landslaget. Sin unge alder til tross; han kan se tilbake på to VM-sølv. I løpet av januar er ringen på mange måter sluttet. Nå er det han som skal gi den oppvoksende generasjon inspirasjon til å satse på håndball når de tre første gruppespillkampene til Norge spilles på hjemmebane.

– Jeg startet med å se EM i 2008. Nå står jeg der selv. Det er surrealistisk. Boosten med å ha det norske folk i ryggen kan hjelpe oss ved at vi føler den støtten som han har følt i tidligere mesterskap gjennom TV-ruten, sier Abelvik Rød.