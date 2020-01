Nyland roses for snuoperasjonen: – Det er viktig at du har en flamme som brenner inni deg

– De redningene han gjorde i går, der er det mange han bare blir truffet rett på seg. Men det er nok av sjanser der for å rote det til, han kan havne bakpå, han kan åpne opp mellom beina. Men han beholder roen, virker mentalt bra og gjør ikke mer ut av det enn han må. Det har sett veldig bra ut rett og slett, sier Thorstvedt.

Det ville gitt gode odds bare for få måneder siden, ettersom Håskjold Nyland var tredje- eller fjerdevalg i keeperkøen på Villa Park. Lovre Kalinic - den kroatiske landslagskeeperen som ble hentet inn da Håskjold Nyland slet og gjorde enkelte tabber for et drøyt år siden før akillesskaden - har imidlertid ikke fått noen klubbkamper denne sesongen. I tillegg har både Jed Steer og Tom Heaton pådratt seg langtidsskader som har åpnet opp for nordmannen.

– Han hadde en veldig trøblete start, der han gjorde en del feil i begynnelsen og slet, men allikevel fortsatte han stort sett å spille. Han var ute litt, men så kom han inn igjen og stod helt til akillesen røk. Da hadde han begynt å bi bedre, men så havnet han bak i køen. I sommer kjøpte de Tom Heaton, og da tenker du jo at løpet er kjørt. Så skjer alle disse tingene, og plutselig er han i mål igjen. Det var det ikke så bra odds for at skulle skje, sier Thorstvedt.

– Det er viktig at du har en flamme som brenner inni deg

TV 2-eksperten, som selv var førstekeeper i engelsk toppdivisjon i Tottenham i en årrekke, hyller Håskjold Nylands mentalitet og karrieremessige snuoperasjon.

– Det er viktig at du har en flamme som brenner inni deg, at du ikke lar deg prege av at det ser usannsynlig ut at du skal få spille. Og når du er proff fotballspiller, så er du det jo med hele deg. Du bruker alle anledninger til å trene og gjøre deg klar, om det er for der du er eller for en annen plass, om det er på landslaget eller om du skal selges. Han er jo fremdeles ganske ung, og har vært klar for å komme tilbake.

– Er du overrasket over at han er såpass bra, med tanke på at han slet litt i perioden før den lange skaden?

– Ja. Men han hadde nok jobbet seg gjennom det. Du merker det fra omgivelsene rundt - både med publikum, spillere og trenere - hvis de er overbegeistret for deg. Og du merker det hvis de er litt lunkne. Det er mye lettere å gå rett inn og spille hvis du merker at folk er på din side, og han har vært nødt til å ta en skikkelig fight for å snu ting. Det skal han ha respekt for at han har greid å gjøre, sier Thorstvedt.

Nyland har selv tidligere fortalt - i TV 2s Premier League-podkast - om hvordan blant andre John Terry hjalp ham i perioden han var ute av av spill. Hør podkasten her!

Til tross for Håskjold Nylands storspill, spekuleres det allikevel altså til stadighet i engelsk media om at Villa ønsker å forsterke seg - igjen - på keeperplass. Butland og Hart har vært nevnt, og det samme har tidligere Liverpool-keeper Pepe Reina.



– Vi kan lese litt i engelsk presse at det er slik at «han kommer nok til å spille helt til de kjøper en ny keeper». Det er liksom nesten tatt for gitt i England at de skal gjøre det. Men jeg tenker at han kunne ikke ha gjort mer enn det han faktisk har gjort med tanke på å overbevise dem om at han skal få spille.

– Men er det nok?

– Det er vanskelig å vite. Sannsynligvis kjøper de en ny keeper, men det kan godt hende de henter en ny keeper som allikevel betyr at det er han som skal stå. Men hvis de for eksempel henter Joe Hart, er det da slik at han går inn som nummer to og må vente bak Ørjan til eventuelt han gjør noe dumt? Det fine da er at Ørjan er i førersetet. Det er han som styrer den situasjonen.

– Hvis du som keeper fortsetter å spille bra, er det ingen som setter deg ut. Det skal utrolig mye til for å sette ham ut av laget nå. Det må være hvis en Butland eller noe sånt sier «Jeg kan komme, men da skal jeg spille fra første kamp». Det er sjeldent at klubber gir slike garantier, men akkurat til en keeper så kan det være, sier Thorstvedt.

Thorstvedt håper Villa gir ham tillit

TV 2-eksperten håper imidlertid at Håskjold Nyland får muligheten til å beholde førstekeepertrøyen nå som han har bevist at han er god nok for nivået han spiller på. Allikevel er han spent på Villas overgangsstrategi de neste ukene.

– Det jo slik at en spiller er aldri så god som når du skal prøve å overbevise ham om å komme. Da skryter de ham opp i skyene, og så er alt som regel glemt når de kommer innenfor dørene. Det kan skje at en gir slike garantier om spillestil til en keeper, men hvis det er litt guts og stil på den klubben, så gjør de ikke det. Jeg synes han har vist nå at det er han som skal stå, og så lenge han spiller som han har gjort, så fortsetter han med det, sier Thorstvedt.

Neste mulighet for Håskjold Nyland blir trolig storkampen hjemme på Villa Park mot serietreer Manchester City søndag. Det blir en spesiell anledning for en ung norsk keeper som vokste opp med Manchester United som favorittlag. Hør mer av Nylands historie i TV 2s Premier League-podkast fra november her.

Se Aston Villa-Manchester City søndag 17.30 på TV 2 Sumo og TV 2 Sport Premium!