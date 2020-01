Innstillingen til prinsipprogrammet legges fram neste uke, men programkomiteens leder, statsråd Iselin Nybø, bekrefter overfor Aftenposten komiteens EU-ja.



Et flertall i Venstres prinsipprogramkomité, seks mot fire, støtter følgende avgjørende formulering:



«Venstre mener at EØS-avtalen har tjent Norge godt, men ønsker på sikt å delta i de demokratiske institusjonene i EU gjennom et EU-medlemskap, det lages gode løsninger for fiskeri og landbruk og tas en separat vurdering av eventuell inntreden i eurosonen. Medlemskapet må avgjøres etter folkeavstemning og Venstres folkevalgte skal respektere resultatet».



Partileder Trine Skei Grande er den eneste uttalte EU-motstanderen i partiets sentralstyre og har omtalt EU som «en sosialdemokratisk sump».



– Jeg er trygg på at Trine helt fint kan leve med flertallsforslaget, om det blir vedtatt. Vi har virkelig bestrebet å få til et EU-forslag som EØS-folkene kan leve med, sier Nybø til avisen.



EU-medlemskap har flere ganger vært et konfliktpunkt på Venstres landsmøter. I 2009 ble det hevdet at trusler og press mot ja-delegater førte til et knapt nei-flertall.