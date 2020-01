Det kommer frem i en fengslingskjennelse fra Bergen tingrett, der 41-åringen er fengslet i fire nye uker.

Tidligere har retten konkludert med at han sannsynligvis var psykotisk i gjerningsøyeblikket. Nå foreligger også rapporten fra rettspsykiaterne som har observert mannen.

Drapene fant sted hjemme hos ekteparet Siri Helen Johannessen (66) og Per Arne Ormehaug (67) på Kolltveit på Sotra natt til torsdag 27. juni i fjor.

Funnet i garasjen

Sønnen deres hadde tre dager i forveien blitt skrevet ut fra Sandviken sykehus da han drepte begge to med kniv like utenfor inngangsdøren. Etterpå la han kroppene deres i garasjen og spylte oppkjørselen foran huset for å skjule blodsporene.

VED SJØEN: Slik ser ekteparets hus ut fra baksiden. Foto: Ole Enes Ebbesen

Først klokken 17.10 påfølgende dag fikk nødetatene en bekymringsmelding om mannen. Klokken 17.49 var både politi og ambulanse på plass ved åstedet. Siktede forklarte umiddelbart at han hadde drept foreldrene sine.

– Han er avhørt flere ganger og har forklart seg om det som skjedde. Forklaringen stemmer godt med de øvrige bevisene i saken, sier politiadvokat Sven Arne Dahl-Michelsen til TV 2 torsdag.

Michelsen forteller at 41-åringen har forklart seg om et motiv for drapet, men ønsker ikke å gå inn i hva han har forklart.

På åstedet sikret politiet flere kniver. En av dem er angivelig drapsvåpenet.

Uenige om helseopplysninger

For politiet er etterforskningen langt på vei avsluttet, men fremdeles kan det ta lang tid før saken sendes til statsadvokaten. Årsaken er at siktede har nektet politiet innsyn i sine helseopplysninger.

Politiet har gått til retten og krevd innsyn i opplysningene, men fikk ikke medhold av Bergen tingrett. Nå venter de på avgjørelsen fra lagmannsretten.

Likevel sitter politiet på en del helseopplysninger om mannen, fordi de fikk det utlevert av Helse Bergen allerede før drapssaken ble kjent for offentligheten, ifølge Bergens Tidende.

Tingretten har imidlertid besluttet at disse helseopplysningene må tas ut av straffesaken. I så fall kan det bety at også sakkyndigrapporten blir funnet ugyldig og ikke kan brukes i retten, skriver avisen.

Den 41 år gamle mannen har slitt med psykisk sykdom i en årrekke.

Helse Bergen anmeldt

Mannens yngre bror anmeldte i desember Helse Bergen for det han og de øvrige søsknene mener er markante avvik fra forsvarlighetskravet ved helsehjelp.

Ifølge Bergens Tidende ønsket 41-åringen selv å bli utskrevet i dagene før dobbeltdrapet, mens legene ved Sandviken mente at vilkårene for tvangsinnleggelse fremdeles var til stede.

Videre opphevet kontrollkommisjonen for Sandviken vedtaket om tvang, slik at 41-åringen kunne skrives ut, ifølge avisen.

Ifølge broren har den drapssiktede mannen hatt et godt forhold både til ham og foreldrene til tross for de psykiske problemene.

Den siktede mannens forsvarer, advokat Fredrik Verling, har ikke besvart TV 2s henvendelser torsdag. Det har heller ikke de etterlattes bistandsadvokat Beate Hamre.