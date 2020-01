Se Vålerenga - Stjernen kl.18.55 torsdag på TV 2 Sport 2 og Sumo.

Vålerenga ligger foreløpig på femteplass i Get-ligaen og har gått på tolv tap så langt denne sesongen. Seks av de tapene har kommet på de syv siste kampene.

– Det er tangering av klubbrekord med seks tap på rad. Sist gang var i 2017, så det er ikke så lenge siden. Forrige gang der igjen var i 1988, så Vålerenga er ikke kjent med å tape så mange kamper på rad. Og i de to kampene i romjulen mot Frisk, scoret de faktisk ikke et eneste mål. Så det er på det offensive utfordringene har vært, sier TV 2s hockeyekspert Bjørn Erevik.

– Når det gjelder Vålerenga som lag, så er det kun MS og Grüner, de to bunnlagene, som har scoret færre mål enn det Vålerenga har gjort. Mens det kun er de to topplagene, Stavanger og Storhamar, som har sluppet inn færre mål. Og det betyr at skulle Vålerenga få dreisen på det offensive, så kan de bli absolutt skumle, legger han til.

– Tatt grep

Men nå har Vålerenga tatt grep på det offensive området, og Erevik spår positive resultater etter at de hentet hjem landslagsspiller Jørgen Karterud.

– Det er ingen tvil om at Vålerenga har tatt grep nå, sier Erevik og henviser til blant annet signeringen av Henrik Olsén fra svensk førstedivisjon og Gustaf Berling fra Manglerud Star.

– De har hatt så få spillere at det har rett og slett gått på helsa løs for de få som har vært igjen, forklarer han og sier følgende om Karterud:

– Sist gang Jørgen Karterud var i Vålerenga i 2015/2016-sesongen, scoret han 20 mål og hadde 20 målgivende pasninger. Det var både mest scoringer og best poeng. Så de forventer naturligvis at han skal bistå i det offensive som har vært Vålerengas akilleshæl så langt, i tillegg til en svak tropp.

Flere år i utlandet

25-åringen spilte tre sesonger svensk hockey etter han forlot Vålerenga i 2016. Denne høsten har han vært innom slovakiske HK Poprad.

– Jeg gleder meg utrolig mye til å komme tilbake til Vålerenga – jeg er jo Vål'eng-gutt. Nå har jeg spilt noen år i utlandet, men det er her jeg hører hjemme. Gleder meg til å møte alle igjen og ikke minst til å dra på meg drakta igjen, sier Karterud til VIFs hjemmeside.

Klubben melder at Karterud håper å være klar til å spille torsdagens TV 2 sendte oppgjør mot Stjernen. Klarer VIF å ta seieren, blir det deres andre på rad. 5. januar brøt nemlig VIF tapsrekken da de vant 8-2 over Grüner. Før det hadde ikke Vålerenga vunnet en kamp siden 1. desember.