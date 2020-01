«Spoiler alert»: duellen i videovinduet over var av den mer urettferdige sorten.

Syklist versus langrennsløper i en sprint på 80 meter i slak motbakke gir lave odds på seier til syklisten.

Hagen var derfor en ydmyk vinner av duellen i Oppegård:

– Det var urettferdig. Du kommer høyere opp på lørdag!

Debuterer i verdenscupen

Lørdag debuterer Alnæs for Norge i verdenscupen.

Etter å ha vunnet sprinten i Skandinavisk Cup på Nes forrige helg, er hun tatt ut i troppen som skal konkurrere i Dresden til helga.

– Det er kjempegøy. Jeg hadde ikke forventet det i det hele tatt. Ikke enda, i alle fall, sier hun, og fortsetter:

– Målet er å ta seg videre fra prologen og så ta det derfra. Og deretter å kvalifisere meg for nye verdenscuprenn i sprint, i tillegg til å utvikle kapasiteten, slik at man henger med i 10- og 15-kilometere i tillegg.

25-åringen, som «til vanlig» går for Team Veidekke Oslofjord, har raskere muskelfiber enn kjæresten.

Hagen, som for alvor ble et kjent navn i Idretts-Norge med åttendeplass sammenlagt i Vuelta a España i fjor høst, er kanskje en av de bedre klatrerne i verden, men spesielt rask er han ikke.

– Jeg er ikke rask i utgangspunktet. Men jeg er raskere enn det jeg var! I en skisprint på 100 meter vil du ta meg rimelig lett. Der har jeg ikke en sjanse. I en sykkelsprint vil jeg nok ta deg, men det handler en del om teknikken også, tror jeg. Du er ikke så vant til å kjøre på en racer med bukkestyre og spurte i høy fart. Så der tar jeg deg nok på teknikken. Men jeg bruker egentlig hurtigheten din som inspirasjon, jeg, sier han.

– Og hos meg er det motsatt, for jeg er ikke verdens beste klatrer. Så vi kan lære av hverandre, fortsetter Alnæs.

– Vi er vant til å være en del borte fra hverandre

Hagen estimerer at de til sammen har «mellom 145-150 i O2-opptak» i huset.

Antall reisedøgn er enda høyere.

– Tidvis ser vi hverandre lite, men jeg tror ikke det gjør ting noe verre. Vi er vant til å være en del borte fra hverandre på reise, og ikke nødvendigvis tilbringe hver eneste uke og måned sammen. Og det går veldig fint. Og så prøver vi å støtte hverandre i hverdagen. Du har jo både tunge og gode stunder. Og begge har nok godt av å kunne sparre litt med hverandre, selv om jeg har min trener og Anikken styrer treningen utifra hvordan hun føler seg. Det er godt å kunne få litt tilbakemeldinger innimellom.

Selv om Hagen er en habil skiløper selv (med blant annet en U23-verdensmestertittel i vintertriathlon å vise til), trener de sjelden i lag i sesong.

Det de imidlertid gjør sammen, er å lage mat.

Og hos Hagen og Alnæs er det, kanskje ikke så overraskende, lite «fast food» og Fjordland-produkter.

– Alt blir laget fra bunnen av. Det er ikke farlig å spise brownies eller noe en eller annen gang, men det er nok litt sjeldnere enn hos andre folk, sier Alnæs.

Hagen utdyper:

– Det er jo en livsstil. Vi må ta vare på kroppene våre, og det handler om å gi kroppen nok og sunn mat. Vi trives godt på kjøkkenet begge to. Det er sikkert en del som vil si at det er litt for mange grønnsaker, litt for mye frukt og litt for mange magre meieriprodukter. Men det er livsstilen vår og sånn vi liker å leve.