Forsker: – Vil alltid bero på konkrete avveininger i hvert enkelt tilfelle

Tirsdag fortalte Vårt Lille Land historien om overlege Eivind Hustad Vinjevoll (38) ved intensivavdelingen på Volda sykehus, som har tatt i bruk en omstridt behandling mot sepsis.

Behandlingen, som består av en intravenøs C-vitaminblanding, har ikke gått gjennom godkjente vitenskapelige studier. På grunn av tilsynelatende lovende resultater i USA, valgte Vinjevoll likevel å teste behandlingen på pasienter i Volda.

Vinjevoll kom over behandlingen i 2017, da han leste en artikkel skrevet av amerikanske Dr. Paul Marik i det medisinske tidsskriftet «Chest». Artikkelen ble raskt et diskusjonstema blant intensivmedisinere over hele verden, og få sykehus valgte å ta i bruk C-vitaminprotokollen.

I alt har Vinjevoll og kollegene ved sykehuset behandlet omkring 60 pasienter med C-vitaminprotokollen. Fire av dem døde, de hadde alle annen alvorlig sykdom i tillegg. Resten har overlevd uten mén, ifølge overlegen.

Kritikere

Mange leger mener derimot at det er usannsynlig at behandlingen kan virke slik Dr. Marik hevder. Flere stiller seg kritisk til å bruke behandlingen før den har gått gjennom studier.

Overlege Jon Henrik Laake ved Rikshospitalet regnes som en av landets fremste spesialister innenfor intensivmedisin. Han er blant dem som ikke er villig til å prøve Dr. Mariks C-vitaminprotokoll før det foreligger bedre dokumentasjon.

Han påpeker at publikasjonen i Chest ikke inneholder de mange kriteriene som kreves for at noe skal anses som vitenskapelig bevist.

– Det er som med homeopati. Mange påstår at det virker, men det er ikke bevist. Derfor gir vi det heller ikke til våre pasienter.

«Off label»-bruk

Forsker Jørgen Dahlberg ved senter for medisinsk etikk ved Universitetet i Oslo, forteller at han er kjent med debatten fra tidligere. Han sitter selv i klinisk etikk-komité ved Rikshospitalet, og er utdannet advokat og lege innen anestesifaget.

Han forklarer at det ikke er ulovlig å bruke en behandling som ikke har gjennomgått studier.

– Det er ikke slik at all behandling vi driver med, har gått gjennom en form for godkjenningsprosess, sier han.

Tvert om er det relativt vanlig å bruke godkjente medikamenter utenfor sitt godkjente område, noe som kalles «off label»-bruk.

– Det kan være godkjente medisiner som brukes til sykdommer de i utgangspunktet ikke har blitt søkt markedstillatelse til, eller det kan være bruk i doser eller til aldersgrupper de ikke er testet for. Dette forekommer hele tiden, forklarer han.