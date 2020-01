– Faren virker å være over for denne gang

Onsdag ettermiddag sa USAs president Donald Trump at han tror at iranske myndigheter ikke vil stå for ytterligere aggresjon etter rakettangrepene mot militærbasene Ain al-Assad og Erbil i Irak.

– Det ser ut som Iran trekker seg. Det er bra for alle involverte, og en god ting for verden, sa Trump på pressekonferansen.

Thomas Slensvik, orlogskaptein ved Forsvarets Høgskole, mener Donald Trump viste måtenholdenhet i sin uttalelse om situasjonen.

– Det er en måteholdenhet og også en nedtrapping av den umiddelbart spente situasjonen. Først fikk man altså et mindre svar fra Iran enn det man fryktet, og så var det opp til USA hvordan man skulle reagere på dette. Og de har vist måteholdenhet da de reagerte på det siste angrepet, sier han til TV 2.

– Ville ødelagt landet

Angrepene mot militærbasene Ain al-Assad og Erbil i Irak kom etter at Iran lovet å hevne den amerikanske likvideringen av Irans general Qasem Soleimani. Ifølge Slensvik er det mye som tyder på at angrepet var godt planlagt fra Irans side.

– Det virker som om de med vilje har gjort mye for å unngå at det kommer amerikanske tap. Man må huske på at de siste ukene har Iran hatt den tunge beslutningen om landet skal i åpen krig med verdens eneste supermakt. En krig som de taper militært, ikke nødvendigvis politisk. En krig som ville ha ødelagt landet. Og ofte så dreper man også lederne for de landene som man er i krig med, forklarer han.

Dersom amerikanske liv hadde gått tapt i angrepene, ville trolig responsen fra USA vært annerledes.

– Det er grunn til å tro at det ville blitt motangrep igjen. Man ville fått en negativ spiral, en økende grad av vold og kanskje en direkte åpen krig mellom disse nasjonene, sier Slensvik.

TALTE: President Donald Trump holdt pressekonferanse om angrepene på amerikanske baser i Irak onsdag ettermiddag. Foto: AP Photo/Alex Brandon

– Kan blusse opp igjen

Thomas Slensvik understreker imidlertid at det fortsatt er en konflikt mellom USA og Iran, selv om faren for krig ser ut til å være over for denne gang.

– Det er fortsatt en konflikt i regionen, hvor USA setter Iran under et økonomisk press med sanksjoner, og Iran kjemper for å opprettholde sin innflytelse i regionen. Det er fortsatt en lavintensitetskonflikt mellom USA og Iran som kan blusse opp igjen, forteller han.

– Faren virker til å være over for denne gang, for man var veldig nærme en åpen krig. Man hadde et statsangrep fra USA mot Iran. Man hadde også et tilsvar som var et statsangrep, et erklært angrep fra Iran mot USAs baser. Men begge har sagt at de ikke ønsker krig, og begge har vist måteholdenhet i etterkant av operasjonene.