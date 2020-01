Med EM på hjemmebane i Trondheim er det ekstra trykk rundt de norske håndallgutta.

– Jeg nyter det. Gleder meg. Det blir fantastisk å få åpningskampen under de kulissene (i Trondheim Spektrum). Det så fantastisk ut, sier landslagssjef Christian Berge til TV 2 før fredagens åpningskamp mot Bosnia-Hercegovina.

Da pressen møtte det norske laget onsdag, var det ingen tvil om hvem som var den største stjernen, for så mange som 14 medier ville snakke med Sander Sagosen.

– Han har det bra. Han trives litt i de settingene her, så han får litt ekstra arbeidsoppgaver på pressetreff. Han er en av verdens beste, så det er naturlig, mener landslagssjef Berge.

Landslaget har ikke tatt grep for å skjerme sin største stjerne.

– Selv om vi er på hjemmebane, prøver vi egentlig ikke å sette for mange restriksjoner i forhold til rutinene vi har hatt tidligere, sier Berge.

Berge frykter sykdom

Det er likevel én bekymring landslagssjefen har.

– Vi må passe oss litt for mange folk, smittefare og sykdom, som vil være det viktigste. Vi bor på et stort hotell med masse folk og mange håndballinteresserte, så vi må være litt påpasselige. Vi må hvile når vi skal og være på når vi skal, sier Berge.

På grunn av smittefare har han også skiftet ut det tradisjonelle håndtrykket med «fist bump» (knyttneve mot knyttneve) under mesterskapet.

– Det er mange som vil inn og snakke håndball. Vi respekterer det, og så må vi respektere reglene vi har satt når det gjelder å holde oss friske, sier landslagssjefen.

Det norske laget spiller de tre gruppespillkampene mot Bosnia-Hercegovina (fredag), Frankrike (søndag) og Portugal (tirsdag), før en eventuell hovedrunde for Norges del starter i Malmö og Sverige neste uke.

Avslappede spillere

To av de norske stjernene virker å være avslappet til det store trykket.

– Sånn er det. Det er deilig. Det er en anerkjennelse for at jeg gjør det bra at det er interesse rundt akkurat det jeg har å si, sier Sander Sagosen til TV 2.

– Vi spiller for så store klubber hele gjengen og er vant til sånne situasjoner med trykk rundt oss fra den kanten, så jeg tror ikke det er noe problem. Det har kanskje en mer positiv effekt, sier Magnus Abelvik Rød til TV 2.

Abelvik Rød er heller ikke bekymret for romkamerat Sagosen.

– Han må passe seg for ikke bare å gå rundt «å please» alle, men han vet hva han skal gjøre. En av hans beste kvaliteter er at han skrur av og på når han skal. Det er noe vi andre kan lære av, sier Flensburg-spilleren.

– Jeg er veldig bevisst på å prestere for Norge, ikke være på ferie (hjemme) i Trondheim. Det er deilig å ha tilgang til familie og venner, og det er en fin avkobling å få sett andre fjes og sagt hei av og til. I bunn og grunn gjør jeg alt for å være hundre prosent klar til å prestere best mulig, sier Sagosen selv.