Torsk med provencalske grønnsaker servert med potetmos. Begynn med å lage potetmos.

Potetmos

ca. 600 g skrelte mandelpoteter eller andre melne poteter

1 finhakket sjalottløk (kan sløyfes)

salt og pepper

Velg mellom italiensk versjon og «vanlige» versjon:

2-3 ss olivenolje og 1 ss sitronsaft (for italiensk versjon)

1 – 1 ½ dl melk og 1 ss smør (for norsk versjon)

Skrell og kok mandelpoteter og finhakket sjalottløk (kan sløyfes) til potetene er møre. Hell av kokevannet og damp potetene.

Knus potetene til en grov mos. Tilsett olivenolje og sitron for en italiensk versjon eller rør inn melk og 1 ss smør.

Hakkede steinfrie oliven og hakket persille kan også tilsettes.

Torsk med provencalske grønnsaker

Til 4 personer

650-700 g torskefilet (Wenche har brukt lettsaltet torsk)

2 rødløk

1-2 fedd hvitløk

3-4 paprika i forskjellige farger

10-12 cherrytomater

ca. 1 ½ dl olivenolje

1 sitron

salt og pepper

Varm stekeovnen til 250 grader.

Begynn med grønnsakene. Rens og del løk i strimler, finhakk hvitløk, skjær paprika i ca 1-1 ½ cm brede strimler og del tomatene i to. Legg alt i et stort ildfast fat / liten langpanne, tilsett olje, salt og pepper og bland lett sammen. Sett i stekeovnen på midterste rille og stek/bak i ca. 20 min, til paprika begynner få litt stekefarge.

Ta ut formen, legg over lettsaltet torsk i gode posjonsbiter (se tips). Legg over grønnsakene, ringle over litt olje og dryss over finrevet skall og saft fra sitron. Senk temperaturen til 200 grader og stek på nederste rille i 8-10 min til torsken begynner å «flake» seg.

Tips: Fjern skinnet på den lettsaltede torsken og smak på fisken. Om dene r for salt, legg den i kaldt vann i 15-20 minutter. Ta opp og la den ligge i 15-20 min, slik at saltet utjevner seg før fisken legges i formen.

Får du ikke tak i lettsaltet torsk, bruk torsk, seifilet eller annen type skinn og benfri fisk (hvit eller rød).

Om fisken er usaltet, dryss litt salt når den stekes sammen med grønnsakene.