Blir det norsk EM-jubel?

Serbia

Den tredje tidligere jugoslaviske republikken i gruppe A. Og den som har skuffet mest de siste årene. Lagets store stjerne Petar Nenadic sa takk for seg på landslaget etter VM i fjor, og serberne savner virkelig en bakspiller i verdensklasse. Kantspillerne holder mål. Det samme gjør målvaktene. Men bak på banen er det veldig tynt. Dejan Milosavljev ville normalt vært førstevalg mellom stengene, men er skadet. Serbia er likevel godt forspent i målvaktsposisjonen med Vladimir Cupara og Tibor Ivanisevic. Ivanisevic er en av de virkelige straffeekspertene. Han reddet tre straffekast mot Norge rett før EM, men det er ingenting mot da han i en Champions League-kamp med Skjern reddet åtte sjumeterskast på rad.

Gruppe B:

Nord-Makedonia

Nok en tidligere jugoslavisk republikk. Og dette kan være siste tur med gjengen for legenden Kiril Lazarov. Hvis en skal definere en målmaskin i håndball, så må det være Lazarov. 39-åringen har vel de fleste scoringsrekorder som finnes. Han er den eneste som har scoret over 1000 mål i Champions League, og på landslaget har han passert 1700 scoringer for lenge siden. Lazarov har selvsagt rekorden for antall scoringer i et sluttspill i både EM og VM. Men han er ikke den eneste som begynner å dra på årene. Linjespiller Stojance Stoilov og målvakt Boris Ristovski er også blitt voksne.

Tsjekkia

Tsjekkia var den store positive overraskelsen under EM for to år siden. Da var de dømt nedenom og hjem, men endte på en meget sterk sjetteplass. Dette var mye takket være en tidligere Bodø-spiller. For Ondrek Zdrahala endte opp som EMs toppscorer. Det gjorde at større klubber fikk øynene opp for bakspilleren. Han havnet i polske Wisla Plock. Den unge høyrebacken Stanislav Kasparek fikk også sitt internasjonale gjennombrudd for to år siden. 23-åringen kan bli farlig for mange i dette mesterskapet.

Ukraina

Det er ti år siden sist Ukraina deltok i et mesterskap, og det forventes ikke at de kommer til å markere seg så veldig sterkt i comebacket. For EM-plassen ble sikret først og fremst gjennom to komfortable seirer over Færøyene. Det var en skikkelig strek i regningen da lagets største stjerne Sergej Onufrienko måtte kaste inn håndkledet på grunn av skade. Nå blir det mye ansvar på venstrebacken Vladislav Ostrousko. 33-åringen har vært i storslag for Eurofarm Rabotnik denne sesongen, og er faktisk i øyeblikket toppscorer i Champions League.

Østerrike

Har en stor fordel av å spille på hjemmebane, og bør ha gode muligheter til å ta seg videre fra gruppespillet. Får de publikum i ryggen så kan det løfte et veldig ustabilt og ujevnt mannskap. Nikola Bilyk er blitt 23 år og er i ferd med å innfri litt av forventningene som har vært stilt til ham siden han slo gjennom som 17-åring. Han blir svært viktig for østerrikerne. Etter å ha vært trent av nordiske trenere siden 2008, så har man nå gått for slovenske Ales Pajovic som landslagssjef. Han har lagt om til et mer offensivt og ballorientert forsvar. Ønsket er å spille en lynhurtig kontringshåndball. Lykkes de, så kommer kantspillerne Raul Santos og Robert Weber til å score mange mål. Målvakten Thomas Bauer blir også viktig. 33-åringen har funnet tilbake til sitt gamle jeg i Porto, etter et mislykket opphold i ØIF Arendal.

GIGANT: Dainis Kristopans ruver på banen. Foto: Ina Fassbender

Gruppe C:

Latvia

Jeg satt i juryen da Handball Planet kåret verdens beste spiller i 2019, og stemmen min gikk til en latvier. For i mine øyne var ingen spillere mer dominerende enn Dainis Kristopans. Den latviske giganten var fullstendig overlegen da makedonske Vardar vant Champions League forrige sesong. Med sine 214 centimeter og nærmere 140 kilo, så er han nærmest umulig å stoppe hvis han kommer i fart. Han har lenge vært svær, men de siste årene er han også blitt mer bevegelig. Skal Latvia overraske, så er det Kristopans som må gjøre jobben. Så får målvakt Arturs Kugis prøve å redde noen skudd i andre enden av banen.

Nederland

Nederland har hatt stor suksess på kvinnesiden, noe som toppet seg med VM-gull i desember. Men håndballherrene har levd en tilværelse i skyggenes dal. Sist Nederland deltok i et håndballmesterskap for herrer var i VM i 1961. Der endte det med to tap. De er altså nå på jakt etter sin første seier i en mesterskapskamp noensinne. Nederlenderne har hatt flere spillere i Bundesliga, men aldri klart å få frem et slagkraftig landslag. Kantspillerne Jeffrey Boomhouwer og Bobby Schagen er nok de to beste spillerne. Og veteranmålvakten Gerrie Eijlers må være på sitt beste i EM. Det blir spennende å se om talentet Niels Versteijnen får vist seg litt frem. 19-åringen er allerede under kontrakt med Flensburg-Handewitt.

REGJERENDE MESTERE: Raul Entrerrios mottok EM-trofeet for to år siden. Foto: Andrej Isakovic

Spania

De regjerende mesterne må regne med å være blant favorittene nok en gang. Og trener Jordi Ribera har tatt med seg en ordentlig rutinert gjeng til EM. For hele fem mann er over 35 år, og ti i troppen er passert 30. Defensivt er det neppe noen som er bedre enn Spania. Gedeon Guardiola og Viran Morros kunne begge deltatt i veteran-NM, men de er fortsatt to av verdens beste forsvarsspillere. Og bakerst står ikke målvaktsduoen Gonzalo Perez de la Vargas og Rodrigo Corrales tilbake for noen. Spania skuffet under VM i fjor, og da virket «gamlingene» slitne utover i mesterskapet. Og de må nok stole på at Raul Entrerrios (38), Julen Aguinagalde (37) Daniel Sarmiento (36), Viran Morros (36), Gedeon Guardiola (35) og Joan Cañellas (33) er pigge og lette gjennom et tøft mesterskap.

Tyskland

Da Tyskland ble europamestere for fire år siden, så var det en taktisk triumf. Islandske Dagur Sigurdsson regisserte suksessen på benken. Og så var også målvakt Andreas Wolff utenomjordisk. Christian Prokop har disponert stort sett samme mannskap som Sigurdsson, men har ikke vært i nærheten av å kopiere resultatene til sin forgjenger. Dette blir nok siste sjansen han får. Blir det ikke minst semifinale, så blir det nok arbeidskontoret på Prokop. Og da blir ikke presset mindre av at skadelisten har vokst og vokst jo nærmere EM man har kommet. Martin Strobel og Simon Ernst var de første som forsvant ut, og så har høyrebackene Steffen Weinhold, Fabian Wiede og Franz Semper i tur og orden meldt forfall. Tyskland er solide bakover. Wolff har denne gangen fått med seg veteranen Johannes Bitter helt bakerst. Uwe Gensheimer og Tobias Reichmann er i verdensklasse på hver sin ving. Og Jannick Kohlbacher har jobbet seg frem som en av verdens beste linjespillere.

Gruppe D:

Bosnia & Hercegovina

Bosnia & Hercegovina er den femte nasjonen fra det tidligere Jugoslavia i EM. Og trolig den svakeste. Det er i grunnen bare målvakt Benjamin Buric som holder verdensklasse hos bosnierne. I EM har han med seg sin tvillingbror Senjamin, som er linjespiller. Jeg ser for meg at det har vært en del forvirring i «Casa Buric» i oppveksten, og sikkert veldig greit for håndballtrenerne at en av dem ble målvakt. En annen liten kuriositet er at Ivan Karacic er i troppen. Han har også sin bror med i EM. Men Igor Karacic spiller ikke på samme lag som storebror. Han har en sentral rolle for Kroatia.

LEGENDE: Nikola Karabatic har allerede skrevet navnet sitt med gullskrift i håndballhistorien. Foto: Patrik Stollarz

Frankrike

Da Frankrike ikke klarte å forsvare VM-gullet sitt i fjor, så var det faktisk første gang siden 2005 franskmennene sto uten et eneste tittelbelte. Det gjør nok sitt til at det er en revansjesugen gjeng Didier Dinart har med seg til Trondheim. Nikola Karabatic har sett bedre ut denne sesongen, og kan få et godt mesterskap. I motsetning til Spania, så har Frankrike tatt sitt generasjonskifte gradvis, og har nå en veldig spennende blanding av ungt og gammelt. Det blir veldig gøy å se kraftpakken Elohim Prandi på dette nivået. Der har Frankrike en kommende superstjerne. Mange er skeptiske til Frankrike, men Dinart disponerer en tropp som kan gå helt til topps dersom de får flyt.

Norge

Gruppespillet spilles på hjemmebane, og det kan komme godt med når Frankrike havnet i Norges gruppe. For det vil være en stor fordel å slå Frankrike før man drar til Malmö for hovedrunden. For der vil man være på bortebane både mot Sverige og Danmark. Det blir veldig spennende å se hvor stort savnet etter Bjarte Myrhol blir. Kapteinen har vært veldig viktig for Christian Berges gruppe, og en av hovedårsakene til suksessen de siste årene. Nå er det ingen soleklar leder, og det blir interessant å se hvordan det slår ut. Norge har to strake VM-finaler, men har aldri tatt medalje i EM. Skal det lykkes denne gangen, så må målvakt Torbjørn Bergerud treffe toppformen. Og selvsagt blir Sander Sagosen den viktigste spilleren. Han må nå gå foran som lederen på banen, selv om Kristian Bjørnsen har fått kapteinsbindet.

Portugal

Portugisisk håndball er i fantastisk utvikling. Både Porto og Sporting Lisboa imponerer i Champions League, og de har imponert i yngre mesterskap. Nå er også A-landslaget tilbake i mesterskap. Dessverre må de klare seg uten sin beste spiller. Gilbert Duarte går glipp av EM på grunn av skade, og det blir et stort tap for portugiserne. De viste sin klasse i kvalifiseringen med å slå Frankrike, og har potensial til å overraske dersom ikke motstanderne tar dem på alvor. Helt bakerst er Alfredo Quintana en meget god målvakt, og portugiserne stormer i angrep så fort muligheten byr seg.

KOMPISER: Det blir en ny duell mellom de to Paris Saint-Germain-spillerne Mikkel Hansen og Sander Sagosen. Foto: Stephane Pillaud

Gruppe E:

Danmark

Danskene må nok akseptere at de er de største favorittene til gullet. Nikolaj Jacobsen ledet dem til et suverent VM-gull i fjor, og laget virker enda sterkere i år. Det er the usual suspects som drar lasset igjen. Mikkel Hansen og Rasmus Lauge er to av verdens beste bakspillere. Bakerst har Niklas Landin vært i fantastisk form denne sesongen. Kantspillerne er fortsatt blant de beste i verden. Men først og fremst er det en utrolig bredde hos danskene. De har bakspillere på benken, som ville startet for de fleste andre lag i EM. Hvis det er en liten svakhet i laget, så er det høyreback. Men der er Niclas Kirkeløkke i ferd med å vokse frem som en fremtidig stjerne. Spiller gruppespillet hjemme i København, men får nesten hjemmebane i hovedrunden i Malmö også. Danskene har hamstret billetter, og det vil stå kø over Øresundbroen når den tid kommer.

Island

Island holder også på med et generasjonsskifte. «Gamlingene» Gudjon Valur Sigurdsson (40) og Alexander Petersson (39) er fortsatt sentrale, men nå begynner neste generasjon å komme opp på et høyt nivå. Thorir Hergeirssons nevø Janus Dadi Smarason har vært solid for Aalborg, og skal til tyske Frisch Auf Göppingen etter sesongen. 19 år gamle Haukar Thrastarson blir av mange regnet som verdens største håndballtalent. Det ble polske Kielce som vant kampen om ham, og som får ham i stallen neste sesong. Men det er Aron Palmarsson som er den største stjernen. Barcelona-spilleren har fått gå skadefri, og kan bli veldig farlig i EM.

Russland

Sovjetunionen var en stormakt i håndball. De vant mesterskap etter mesterskap, og Russland fortsatte å være i verdenstoppen etter oppløsningen av unionen. Men nå har den sovende bjørnen lagt i dvale veldig lenge. Ikke siden OL 2004 har Russland vært i en semifinale, og lite tyder på at noen klarer å vekke bjørnen i dette EM. Trener Eduard Koksjarov må stole på veteranene Timur Dibirov, Sergej Gorbok og Pavel Atman nok en gang. Ønsket er å spille en hurtigere håndball, men det spørs om ikke Koksjarov selv må inn på banen og ligge foran i forsvar for at det skal bli en lykkelig utgang på dette mesterskapet.

Ungarn

Mens klubblagene Veszprem og Pick Szeged herjer i Europa, så har Ungarns landslag vært et sørgelig skue de siste årene. Nå skal det sies at det er langt mellom de ungarske innslagene på de to storlagene, men en skulle likevel kunne forvente mer av en så stolt håndballnasjon. Pessimismen ble ikke mindre da både Mate Lekai og Richard Bodo ble skadet før EM. Sammen med målvakt Roland Mikler så er de to det nærmeste Ungarn kommer spillere i verdensklasse. Nå blir det Zsolt Balogh som må dra det største lasset. Og når han må hvile, så kan det bli en mulighet for å se Elverums nysignering Dominik Mathé.

Gruppe F:

Polen

Polen er en annen gammel håndballstormakt det har vært trist å se på de siste årene. De har ikke klart generasjonsskiftet etter at Slawomir Szmal, Karol Bielecki og brødrene Michal og Bartosz Jurecki herjet. Nå er linjespilleren Karol Syprzak den eneste stjernespilleren de har, og det hjelper lite med en veldig god linjespiller når en ikke har noen til å spille ballen inn til ham. Det var bare med nød og neppe de klarte å kvalifisere seg på bekostning av Israel. Lite tyder på at det blir noen opptur denne gangen heller.

NY TRENER: Ljubomir Vranjes overtok Slovenia rett før EM. Foto: Attila Kisbenedek

Slovenia

Slovenia blir veldig spennende å følge i EM. De byttet trener i forkant av mesterskapet etter at kontroversielle Veselin Vujovic fikk sparken etter et utbrudd i en timeout for klubblaget Zagreb som ble for drøyt for det slovenske forbundet. Inn er svenske Ljubomir Vranjes kommet, noe som kan vise seg å være et smart valg. Han snakker språket og har den skandinaviske disiplinen i bunn. Vranjes har også opplevd noen magre år etter suksessen med Flensburg-Handewitt, som han ledet til seier i Champions League. Etter å ha feilet i Veszprem og med Ungarn, og slitt med Kristianstad, så er han nok klar for å vise at han fortsatt duger. Han har et fantastisk spillermaterial å ta av. Teknisk sett er nok slovenerne i front i verden akkurat nå. Dean Bombac er verdt inngangspengene alene. Han gjør det andre bare våger å drømme om å gjøre på banen.

Sveits

Sveits handler om Andy Schmid. En av verdens aller, aller beste håndballspillere. Og han har vært sørgelig alene på landslaget i sine beste år. For klubblaget Rhein-Neckar Löwen har han vist seg frem år etter år, og ble kåret til Bundesligas beste spiller fem sesonger på rad, frem til Rasmus Lauge detroniserte ham forrige sesong. Nå får han endelig muligheten til å spille mesterskap med hjemlandet, og da må han prøve å dra med seg resten av laget opp på et nivå de ikke har vært før. Sveits har også en solid sisteskanse i Nikola Portner, som var god da Montpellier sensasjonelt vant Champions League i 2018.

Sverige

EM blir siste tur med gjengen for landslagssjef Kristjan Andresson. Etter mesterskapet overlater han ansvaret til Glenn Solberg. Og Andresson har nok lyst til å avslutte på topp. Etter EM-sølvet for to år siden, så var det en liten nedtur for de gulblå da det ikke ble semifinale i fjorårets VM. Målvaktene Mikael Appelgren og Andreas Palicka blir nok en gang nøkkelen til suksess for Sverige. Sverige har også alltid hatt veldig gode kantspillere. Nå er Hampus Wanne og Mattias Zachrisson skadet, mens Niclas Ekberg har tatt pause fra landslaget. I tillegg har Jerry Tollbring stort sett sittet på benken etter at Uwe Gensheimer vendte tilbake til Rhein-Neckar Löwen. Det gjør kantsituasjonen litt usikker. Unggutten Valter Chrintz kan bli et spennende bekjentskap for mange, for et svensk lag med ambisjoner om å vinne gull på hjemmebane.

HOVEDRUNDEN:

Etter gruppespillet går de to beste i hver gruppe videre til hovedrunden. Der møtes lagene fra gruppe A, B og C i Wien, mens gruppe D, E og F drar til Malmö.

Det er ingen tvil om at Norge har havnet på den tøffeste siden av tablået.

I Malmö venter trolig Danmark, Sverige og Slovenia. I tillegg til at Frankrike mest sannsynlig blir med Norge videre fra gruppe D. Det er fem lag som alle har ambisjoner og potensial til å kjempe om medaljer, og bare to av dem går videre til semifinaler.

TROLLMANN: Dean Bombac er noe av det gøyeste en kan se på en håndballbane. Foto: Sandor Ujvari

I den andre gruppen er det Spania og Tyskland som er de største favorittene til å ta seg til semifinalene, men Kroatia vil nok også ha et ord med i laget. Og en skal heller ikke undervurdere Hviterussland. Får de med seg to poeng fra gruppespillet, så kan de gi både Spania og Tyskland kamp. Men det vil være en stor overraskelse dersom de skulle ta seg til en semifinale.

FINALESPILLET:

Jeg har latt meg dra frem og tilbake, og sliter med å se hvem jeg tror kan utfordre Danmark om gullet. Lenge trodde jeg mest på Spania, men så ble jeg skeptisk til at «geriatrisk avdeling» ville tåle belastningen et tøft mesterskap er.

Jeg var også innom Tyskland, men de er nok for svake bak på banen til å gå hele veien.

Derfor tror jeg danskenes største utfordrer blir laget de tar med seg fra hovedrunden. Det kan bli Frankrike, Sverige, Slovenia eller Norge.

GÅR FOR GULL: Frankrike kan bli tøffe for Norge i EM. Foto: Liselotte Sabroe

Gruppekampen mellom Norge og Frankrike kan faktisk bli direkte avgjørende for hvem som går til en semifinale.

Jeg skal være ærlig og si at jeg tviler på at det blir EM-medalje på Norge denne gangen. Troen er mindre enn den har vært de siste årene. Men Christian Berge har vist at han kan få den gjengen til å gå på vannet dersom han vil det.

Hvis jeg skal driste meg til et tips, så blir det en finale mellom Danmark og Frankrike, og der kan alt skje. Så hvorfor ikke gå mot storfavoritten og tippe gull til Frankrike?