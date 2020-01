Fotballryktene: – Premier League-klubb vil hente Sander Berge

Ifølge belgiske HLN vurderer Premier League-klubben West Ham å legge inn et bud på Sander Berge. I sommer var Sheffield United interessert i nordmannen, men fikk avslag.

Manchester United, Arsenal og Tottenham er alle interessert i å signere franske Samuel Umtiti. Barcelona skal være villige til å la midtstopperen gå, ifølge den spanske avisen El Desmarque.

Denne tar vi med en klype salt, men A Bola skriver at Ajax vurderer å hente Matthijs de Ligt tilbake til klubben på lån. De Ligt forlot Ajax for Juventus i sommer.

Arsenal og Manchester United skal ha lagt inn bud på Paris Saint-Germain-spiss Edinson Cavani ifølge El Chiringuito.



The Guardian melder at Crystal Palace har avslått et bud på Wilfred Zaha fra den tyske giganten Bayern München.

Marash Kumbulla har storspilt for italienske Hellas Verona denne sesongen. Nå skal Manchester United være interessert i den 19 år gamle forsvarsspilleren. Det er Daily Star som kommer med denne nyheten.