Justin Bieber avslører lang kamp mot sykdom

SYK: Justin Bieber kommer med en åpenhjertig avsløring på Instagram. Her med kona Hailey Baldwin Bieber. Foto: Nicholas Hunt/AFP

Justin Bieber har sett seg lei av at folk kommenterer utseendet hans. Nå avslører den kanadiske artisten at han har kjempet mot sykdom over lengre tid.