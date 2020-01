«Fem spørsmål vi må ha svar på»

Nav-skandalen er komplisert, den har mange lag, flere kapitler som man må komme til bunns i hver for seg. Mange er svært krevende for den sittende regjeringen, andre er mer krevende for de rødgrønne.

Hver for seg ønsker politikerne å få fokus over på det området som rammer de andre. Her er fem hovedpunkter som både høringen og den pågående granskingen må komme til bunns i:

1. Hvorfor ble folk dømt etter at alarmen gikk?

Hvorfor ble ikke riksadvokaten koblet på tidligere? Folk ble dømt og fengslet i flere uker etter at Nav slo alarm overfor Arbeids- og sosialdepartementet 30. august i år.

Dette må Erna Solbergs regjering svare for

2. Hvorfor forsøkte de å kneble Trygderetten?

Hvorfor ble ikke Trygderettens mange kjennelser helt tilbake til sommeren 2017 tatt på alvor? De mente at Norge brøt EØS-avtalen ved å nekte folk å ta med sykepenger og arbeidsavklaringspenger til andre EØS-land. Skandalen kunne og burde vært stoppet tidligere.

Men både Nav og departementet så ut til å ha bestemt seg for at Trygderettens dommere tok feil og at Nav hadde rett. Sakens dokumenter viser at Nav og departementet i fellesskap var mest opptatte av å unngå at Trygderetten gikk til EFTA-domstolen for å få en rettslig vurdering av Norges praksis. De endret i stedet praksis for fremtidige saker. Ikke fordi de mente Nav hadde gjort noe feil, men for å kneble Trygderetten, og for å unngå at de fikk flere klager på sitt bord.

Ingen ansvarlige stilte tilsynelatende spørsmålet om Trygderetten faktisk kunne ha rett, at Nav og resten av det offentlige Norge feiltolket reglene. Sett i ettertid virker det nesten uforståelig at ingen toppbyråkrater eller noen fra ansvarlig politisk ledelse ønsket å få en så alvorlig uenighet avgjort av en rettsinstans som EFTA-domstolen. Det ville vært det ryddige, og hundrevis av Nav-brukere kunne også unngått å bli urettmessig forfulgt.

Dette må Erna Solbergs regjering svare for

3. Hvorfor reagerte ingen på brudd på EØS-avtalen?

Selve fundamentet i EØS-avtalen er de fire friheter. Fri flyt over grensene av både varer, penger, tjenester og mennesker. Navs interne gransking avdekker at en rekke Nav-ansatte i årevis har stilt betimelige spørsmål internt, om hvorfor ikke EØS-avtalen gjelder for mottakere av helserelaterte ytelser. Hvorfor ble ikke de hørt? Og hvorfor reagerte ikke Navs ledere som politianmeldte brukere, eller politijuristene som mottok disse anmeldelsene, aktorer som argumenterte for tiltaler, dommere som dømte, forsvarsadvokater som ba om mildest mulig straff i stedet for frifinnelse. Og ja, eller oss i mediene, for den saks skyld. Vi har alle et ansvar.

Dette må mange svare for