Hendelsen skjedde om bord et fly som kom fra Warsawa i Polen, onsdag kveld.

– Melding om en beruset og utagerende mann om bord et fly fra Warsawa. Mannen ble tatt kontroll på av besetning og medpassasjerer etter at han hadde slått personer om bord, står det i meldingen fra Øst politidistrikt.



Operasjonsleder Terje Marstad sier til TV 2 at de fikk melding om hendelsen via tårnet på Gardermoen.

– Da passasjerene ble bedt om å feste setebeltet og nedflyvningen startet, så reiste mannen seg fra setet og vandret rundt. Han fikk først tilsnakk fra en medpassasjer, og svarte med å slå vedkommende. Deretter ble han kontaktet av en i besetningen, som også ble slått, sier Marstad.



Mannen i 50-årene ble til slutt bundet fast ved bruk av setebelter.

– Mannen var fortsatt utagerende da politiet kom om bord i flyet, og han var svært lite samarbeidsvillig.Det var heldigvis ingen som ble skadet, men vi har full forståelse for at dette oppleves som en dramatisk situasjon for passasjerer og besetning, sier operasjonslederen.



Mannen er fraktet til arresten, og vil bli avhørt i løpet av morgendagen. Han blir siktet for en rekke forhold.