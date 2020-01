De to snakket sammen på telefonen onsdag.

Ifølge en pressemelding fra NATO diskuterte de to situasjonen i Midtøsten, og ble enige om at Nato kan bidra mer for å stabilisere regionen, og bekjempe internasjonal terrorisme.

Ifølge pressemeldingen skal de to holde tett kontakt om saken.

Pressemeldingen kommer kun kort tid etter at Donald Trump talte om de siste dagers uroligheter i Midtøsten.

Tirsdag kveld avfyrte Iran en rekke raketter mot militærbasene Ain al-Assad og Erbil i Irak, hvor blant annet amerikanske og norske styrker holder til.

Iran varslet om angrepene i forkant, og ingen mistet livet eller ble skadd.

Angrepene er hevn fra det iranske regimet på likvideringen av den mektige generalen Qasem Soleimani.

Trump omtalte de siste dagene som en stor suksess. Det var også han ba europeiske allierte om å trekke seg fra Iran-avtalen, som er ment å forhindre Iran fra å utvikle atomvåpen, og Nato om å ta større ansvar i Midtøsten.