Tidligere riksadvokat Tor-Aksel Busch startet sin forklaring med å beklage.

– Det er sterk grunn til å beklage at min etat har bidratt til uriktige domfellelser ved å reise saker for domstolene. Dette tas med stort alvor og er ikke i samsvar med slik vi ønsker å fremstå, sa Busch under høringen i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité.

Han sier påtalemyndigheten og domstolene i fremtiden må være langt mer kritisk til anmeldelser fra offentlige organer, som Nav og skatteetaten.

– Slik kan det ikke fortsette. Vi må i langt større grad både i domstolen og påtalemyndigheten etterkontrollere og etterprøve skarpt i rettslige anførsler. Dette gjelder spesielt anmeldelser fra offentlige spesialistorgan.

Kritisk

Busch fastholder at påtalemyndigheten burde vært informert tidligere om tvilen som oppstod i Nav.

– Det er flere skjæringspunkter hvor underretning til riksadvokatembetet med fordel burde vært gitt.

På spørsmål fra saksordfører Eva Kristin Hansen sa Busch at han burde vært informert i 2017.

– Jeg skulle gjerne sett at vi allerede sommeren 2017, da det kom avgjørelser som reiste spørsmål ved om dette kunne være riktig, ble koblet på, sa Busch.

Riksadvokaten ble orientert først i et møte den 16. oktober.

– Hvis vi hadde hørt det som gjenspeilet seg i Nav i 2019, så ville jeg ha forsømt betydelig min handleplikt og aktivitetsplikt hvis jeg hadde sagt at dette får dere ordne opp i selv. Vi hadde begynt å gjøre vurderinger av dette i samråd med Nav, la han til.

Busch opplyste at den første formelle henvendelsen fra Nav først kom etter pressekonferansen den 28. oktober.

Busch er kritisk til at han ikke ble orientert om usikkerheten i Nav.

– Vi hørt ingenting i denne perioden, og vi har altså et sentralt samarbeidsforum hvor politidirektøren, Nav og jeg er med. Det ble ikke tatt opp i dette samarbeidsforumet. Vi hadde to møter i 2019 og det ble ikke nevnt der i det hele tatt.

21. november skrev TV 2 om det siste møtet hvor Busch spurte Nav om det var noe vesentlig nytt. Svaret var nei.

Les saken: Sjokkbrevet: Nav orienterte ikke Riksadvokaten

75 personer

I sin redegjørelse la Busch fram nye tall, der det framgår at 75 personer er uriktig dømt for trygdesvindel. 44 av dem ble dømt til fengselsstraff, som er helt eller delvis sonet.

I åtte saker ble det avsagt samfunnsstraff, mens 19 personer ble dømt til betinget fengsel. I fire tilfeller var soningen ikke blitt påbegynt da saken sprakk i fjor høst.