Så mye har Lørenskog-forsvinningen kostet

– Det var naturlig da vi gikk offentlig ut med saken i fjor, at vi hadde et mål om å løse den i inneværende år. Faktum er at 2019 er over, og vi har ikke oppklart saken. Nå gjør vi helt konkrete vurderinger om hvor lenge etterforskningen kan pågå og med hvilket omfang, sier han.

– Og hvor lenge er det?

– Det vil fortsatt være basert på innholdet i saken, og fortsatt har vi ikke fått ferdigstilt etterforskningsskritt av spor som vi mener er relevante for en mulig oppklaring. Så lenge det er sånne oppgaver, vil denne etterforskningen kunne fortsette, sier han.

Like før jul gjorde politiet nye undersøkelser i boligen til Anne-Elisabeth Hagen og ektemann Tom Hagen i Sloraveien på Lørenskog. Brøske vil ikke svare på om svarene de fikk, har vært av betydning for etterforskningen.

Intensiverer jakten

Videre forteller han at politiet i den kommende perioden vil intensivere jakten på det de mener er Anne-Elisabeth Hagens lik.

– Har dere konkrete holdepunkter for hvor dere skal lete?

– Ja, vi har holdepunkter i det etterforskningsmaterialet som foreligger etter 14 måneder. Det vil naturlig nok bli benyttet. Samtidig finnes det kunnskap om hva som er relevante områder å lete i, sier Brøske.

SØK: I april, da snøen var borte, gjorde politiet omfattende søk i ulike vann omkring boligen, deriblant her i Vesletjernet. Der deltok en svensk politihund. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Kunnskapen han viser til, er blant annet tall fra Finland. Der har forskere undersøkt en rekke drapssaker hvor liket er fraktet vekk fra åstedet. I et klart flertall av sakene er liket funnet i skogsområder eller i sjøen.

– Har dere konkrete geografiske områder der dere kommer til å søke i i nær fremtid?

– Jeg vil ikke gå i detalj på hvor vi kommer til å søke. Fra tidligere har vi søkt i Langvannet og tilstøtende vann, og vi har også fulgt opp tips som har gått på konkrete andre steder både innendørs og utendørs. Men søkene vil være konsentrert om landområder i nærheten av åstedet, røper etterforskningslederen.

Fornøyd med hemmelighold

Brøske forteller at mellom 350 og 400 personer er avhørt i saken. Flere av dem er avhørt mer enn én gang. I tillegg er det gjort omfattende rundspørringer i området rundt åstedet.

Innledningsvis fikk politiet enorme mengder tips fra publikum. Brøske sier at antall tips har avtatt noe, men at det fremdeles er personer som kommer til politiet med nyttig informasjon.

Brøske sier den massive mediedekningen av saken har vært viktig for etterforskningen.

– Men i mange politisaker er det detaljer som lekker ut til pressen. Hvordan har du opplevd det som leder for etterforskningen?

– Vi har hatt det også i denne saken, men i langt mindre grad enn det som har vært tilfelle i en del andre saker, sier han.

– Hvor viktig har det vært for deg?

– Det har vært svært, svært viktig, sier han.