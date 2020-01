Da de norske håndballgutta møtte pressen onsdag, hadde de like i forveien vært samlet for å sette målet for EM denne måneden.

– Vi satte oss en målsetting om gull. Det er kult, og jeg er stolt over at vi vil være med å kjempe om gull. Det betyr ikke at alt annet bare er fiasko. Vi har fått sølv og kjent på det. Hvis du skal prøve på noe i idrett, må du tørre å si høyt hva det overordnede målet er, sier Sander Sagosen til TV 2.

– Så får vi se hva vi står igjen med til slutt. Jeg har veldig tro på at denne gruppen får det til, fortsetter den norske stjernespilleren.

Norge har to strake VM-finaler bak seg. Fjerdeplassen fra 2016 er den beste EM-plasseringer av et norsk herrelandslag.

Sjefen liker hårete mål

Landslagssjef Christian Berge liker godt hva hans elever kom frem til.

– Det er spillerne som setter målsettingen. Jeg liker at de er offensive og sultne, og det fikk jeg veldig bekreftet i dag. Nå har vi satt et veldig hårete mål, og det liker jeg veldig godt, sier Berge til TV 2.

Berge er ikke redd for at spillerne skaper en stor fallhøyde.

– Det er bedre at det går den veien enn å gå den andre hvis det er en mulighet. Hvis du ikke tror på det, har du ikke en sjanse, sier han.

Landslagssjefen påpeker at håndball er en marginal idrett.

– Men muligheten er der. Så får vi se om vi får det til å sitte. Åpningskampen i Golden League mot Danmark var så som så, men det var litt bedre mot Serbia, sier Berge.

Eksperten har en annen favoritt

Torbjørn Bergerud mener det er et naturlig mål for det norske laget å stå igjen som europamestere etter finalen i Stockholm søndag 26. januar.

– Vi har snakket om det i et par år nå at vi ønsker å stå igjen med gullet. Det er ingen grunn til at vi ikke skal ha det som målsetting. Så gjerne EM-medalje også, og da gjerne i gull, sier Norges førstemålvakt til TV 2.

Bergerud erkjenner imidlertid at kampen om EM-gullet er beinhard.

– EM er ekstremt tøft, for det er så mange gode lag med. Det er først og fremst vanskelig å stå i en semifinale, for det er kanskje ti til tolv gode kandidater som kan stå der, sier han.

TV 2s håndballekspert Bent Svele har ikke de norske gutta som favoritter.

– Regjerende OL- og verdensmester Danmark. De har en enorm bredde i troppen, og de spilte med mange andrevalg mot Frankrike, men vant likevel. De har klassespillere i enhver posisjon. De er den største favoritten når vi går inn i mesterskapet, sier Svele.

EM åpner mot Bosnia-Hercegovina i Trondheim fredag kveld, før det kommer en nøkkelkamp mot Frankrike samme sted søndag . Gruppespillet avsluttes mot Portugal tirsdag. Et eventuelt mellomspill for Norge går i Malmö.