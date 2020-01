Kongen forventes å bli utskrevet før helgen, og vil bli sykmeldt i to uker. I denne perioden er Hans Kongelige Høyhet Kronprins Haakon regent.

Dette er andre gangen på kort tid at Kongen er sykmeldt. Like før jul måtte han stå over flere offisielle oppdrag, deriblant det ekstraordinære statsrådet hvor Sylvi Listhaug og Terje Søviknes ble utnevnt til nye statsråder.

Ønsker ikke kommentere

Tidligere denne uken ble det også kjent at Kong Harald meldte avbud på åpningen av Johan Sverdrup-feltet.

«På grunn av påkjenningene den siste tiden, vil Hans Majestet Kongen ikke delta ved åpningen av Johan Sverdrup-feltet som planlagt», sto det i en kort melding på Kongehusets nettsider.

TV 2 har vært i kontakt med kommunikasjonssjef Guri Varpe og assisterende kommunikasjonssjef Sven Gj. Gjeruldsen. Ingen av dem ønsker å kommentere saken, og henviser til pressemeldingen.

Helseutfordringer

I desember 2003 fikk kong Harald diagnosen kreft i urinblæren. 8. desember samme år ble kreftsvulsten fjernet i det som legene betegnet som en svært vellykket operasjon.

Etter operasjonen var kongen sykmeldt i flere måneder, og bare et knapt år etter friskmeldingen ble han igjen rammet av sykdom. Denne gangen var det en hjerteklaff som sviktet, og kongen måtte gjennom to store operasjoner på Rikshospitalet.

En fredag i november 2017 ble kongen innlagt på Rikshospitalet med en infeksjon, men var ute igjen mandagen etter i fin form, meldte Slottet.