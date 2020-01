Etter en tøff klatreetappe i finalen av Tour de Ski, klarte ikke Byåsen-løperen å forsvare fjorårsseieren i det som kanskje er sesongens høydepunkt denne mesterskapsfrie sesongen. Til det ble rett og slett de to russiske storløperne for sterke.

Med tredjeplass totalt ble trønderen også passert av Alexander Bolsjunov i verdenscupsammendraget, og etter touren leder nå russeren verdenscupen med 75 poeng ned til Klæbo. Bak der kommer Sergej Ustjugov jagende 161 poeng bak.

TV 2 Sportens langrennsekspert Petter Soleng Skinstad. Foto: Olof Andersson/tv 2

I fjor avgjorde Høsflot Klæbo kampen om sammendraget i vinterens siste renn, da sesongen ble avsluttet med minitour i Quebec. Nå ser det ut som han blir nødt til å reise over dammen for å gjøre det samme igjen, når årets sesong avsluttes med sprinttour i Quebec og Minneapolis og finalerenn i Canmore.

For der verdens raskeste langrennsløper de siste sesongene stort sett vinner sprintene han stiller opp i, vet man aldri hva man får når distansene blir ti ganger så lange. Derfor er Høsflot Klæbo helt avhengig av både å delta i og helst vinne så mange sprintrenn som mulig. Da passer det fryktelig dårlig med sykdom etter touren, særlig tatt i betraktning at trønderen stod over sprinthelga i Planica for å spare krefter.

De neste helgene ser nemlig ut til å passe Bolsjunov vel så godt som Høsflot Klæbo. I Nove Mesto venter 15 kilometer klassisk og en påfølgende jaktstart på samme distanse, omvendt av det vi så i Toblach i Tour de Ski. Vi husker jo alle hvordan det gikk. Deretter følger 30 kilometer fellesstart med skibytte og klassisk sprint i neste års VM-løyper i Oberstdorf og klassisk sprint og 30 kilometer skøyting i Falun. Her er Norges håp nesten nødt til å vinne begge sprintene for å holde følge med russeren.

Mens Tour de Ski nærmest var skreddersydd for Johannes Høsflot Klæbo, sett bort fra den avsluttende alpinbakken, er Ski Tour 2020 på norsk/svensk jord vel så egnet for russerne. Her venter riktignok to sprinter og to 15-kilometere, som bør passe Klæbo godt. Med 38 kilometer skøyting fra Storlien til Meråker og en avsluttende jakstart over 30 kilometer klassisk i Granåsen, spørs det imidlertid om ikke Bolsjunov har favorittstempelet når trønderne inviterer til fest på hjemmebane.

Avslutningen av sesongen kan deretter bli en skikkelig norsk-russisk rysare, der Klæbo kan komme til å måtte ta innpå Bolsjunov ved hver eneste anledning. Da glemmer vi heller ikke Sergej Ustjugov, som kan komme lurende bakfra. Først venter 15 kilometer klassisk i Lahti, der Bolsjunov vil være favoritt sammen med hjemmehåpet Iivo Niskanen.

Etter en spennende stafett i Finland, som kanskje Høsflot Klæbo velger å stå over, fortsetter verdenscupen med klassisk sprint i Drammens gater. Der har Norge igjen favoritten. Femmil klassisk i Holmenkollen oser det derimot både bålrøyk, Jägermeister og Alexander Bolsjunov av.

Deretter gjenstår bare sprinttouren i Quebec og Minneapolis, der Klæbo vil heies fram av norskættede amerikanere, før det blir World Cup Final i Canmore. Her er Klæbo helt avhengig av både formtopp og stang inn. Kanskje er det nettopp Nord-Amerika som «can make Klæbo great again»!