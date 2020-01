– Vi har hatt to hendelser i dag hvor en kvinne med polsk aksent har ringt til eldre. Hun ber dem om å samle sammen verdisakene og legge det frem for vedkommende når hun kommer. Kvinnen utgir seg for å være fra politiet, og har fremsatt alvorlige trusler om skade hvis ikke de eldre gjør som hun sier, forteller operasjonsleder Terje Marstad i Øst politidistrikt.

Denne typen av svindel er ikke ukjent for operasjonslederen.

– Vi har hatt flere andre hendelser som ligner i januar og i desember, sier han.

– Fremkaller frykt

Onsdagens tilfeller var på Jessheim og på Sørumsand. Politiet opplyser om at ved begge tilfeller ble fornærmede tatt fra eiendeler.

– Vi ser svært alvorlig på hendelsene. Eldre mennesker blir skremt, og meldingene er åpenbart ment å fremkalle frykt. Derfor er det ikke så rart at flere velger å høre på truslene, sier Marstad.

Operasjonslederen sier derimot at ingen har blitt skadd i forbindelse med oppringningene.

– Ingen har blitt skadd som en følge av at de ikke har gjort som de får beskjed om, og det er viktig for oss å understreke, sier Marstad.

Kripos advarte

I november skrev NRK om flere andre tilfeller av telefonbedrageri hvor en kvinne har utgitt seg for å være politi. Da gikk også Kripos ut og advarte.

– Er det sammenheng mellom hendelsene?

– Det er flere likhetstrekk, men sakene må etterforskes før vi kan si noe sikkert, sier Marstad.