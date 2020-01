– Ikke aktuelt å trekke norske styrker ut av Irak

Tirsdag kveld avfyrte Iran en rekke raketter mot militærbasene Ain al-Assad og Erbil i Irak, hvor blant annet amerikanske og norske styrker holder til.

Angrepet var hevn etter at USA likviderte den iranske generalen Qasem Soleimani i et drongeangrep, fredag i forrige uke.

– Ikke overraskende

Rundt 70 nordmenn befant seg på basen under angrepet, men ingen av disse ble skadet.

Ifølge Brynjar Stordal, pressetalsmann for Forsvarets operative hovedkvarter, kom ikke angrepet tirsdag kveld overraskende på de norske styrkene.

– Det har vært en økning i spenning over tid, og så kom jo dette angrepet nå i natt. Det kom ikke veldig overraskende det angrepet her, sa Stordal til TV 2 tidligere onsdag.

Onsdag ettermiddag møtte forsvarsminister Frank Bakke-Jensen og utenriksminister Ine Eriksen Søreide pressen for å orienterte om situasjonen.

Danmark valgte onsdag å trekke en gruppe av sine soldater ut av Irak. Årsaken er den spente situasjonen, opplyste statsminister Mette Frederiksen.

Beholder styrkene

Ifølge både Søreide og Bakke-Jensen er det ikke aktuelt for norske styrker å gjøre det samme.

– Sikkerheten kommer alltid først, og Forsvaret gjør løpende vurderinger. Men vi ønsker fortsatt å bekjempe ISIL, sier Søreide til TV 2.

Norske styrker er i Irak på invitasjon fra den irakiske regjeringen. Der bistår de blant annet med å trene opp irakiske styrker. Dette ønsker de altså å fortsette med.

– Foreløpig mener vi det er trygt å være sammen med våre koalisjonsstyrker. Men vi er stadig i kontakt med den irakiske regjeringen, sier Bakke-Jensen til TV 2.

Utenriksminister Søreide sier at hun er veldig lettet over at de norske styrkene er i sikkerhet og ved godt mot.

– De er også godt trent og har øvd på å håndtere slike situasjoner som oppsto i natt. Men det er også grunnen til at vi har vært tydelig i vår beskjed til iranske myndigheter om at dette ikke er noe vi kan akseptere, sier hun.

Klart budskap

Onsdag kalte Utenriksdepartementet den iranske ambassaden inn på teppet. Søreide forteller at de ønsket å formidle et klart budskap.

– Det ene er fordømmelsen på angrepet på militærleiren, og det andre er en klar oppfordring og forventning om at Iran må bidra til å roe ned situasjonen, sier utenriksministeren til TV 2.

Hun mener nattens angrep kan være et tegn på at det ikke er ønske om en full krig i Midtøsten.

– Det er håp om at USA og Iran kan deeskalere, og roe ned voldsspiralen som vi ser nå. Det er den klare forventningen vi har, og den deler vi med alle andre land, sier Søreide.