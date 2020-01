Johannes Høsflot Klæbo har blitt forkjølet og reiser ikke til helgens kommende verdenscup i tyske Dresden, melder Skiforbundet.

– Jeg er lei meg for at jeg ikke reiser til Dresden for å konkurrere i helga, sier Johannes Høsflot Klæbo.

23-åringen hadde planer om å bruke helgen til å ta tilbake ledertrøyen i verdenscupen.

– Jeg hadde virkelig gledet meg til å konkurrere både på 100m fredag og World Cup sprint lørdag. Nå som jeg har blitt forkjølet, får jeg bare innfinne meg med at jeg må se rennene foran TV-en hjemme i Trondheim. Jeg lover å komme sterkere tilbake, sier han.

Harald Astrup Arnesen, Team Veidekke Innlandet, erstatter Klæbo.

Aleksander Bolsjunov tok over ledelsen i verdenscupen sammenlagt etter Tour de Ski-triumfen. 23-åringen er nå 75 poeng foran Klæbo. Ustjugov følger på 3. plass, 161 poeng bak Klæbo.

På kvinnesiden blir Maiken Caspersen Falla et sterkt norsk kort i Tyskland. Hun sto av Touren etter to etapper og har forberedt seg på hjemmebane til de kommende verdenscuprennene.