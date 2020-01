Det er en vanligvis så velinformerte engelske avisen The Telegraph som onsdag melder at skaden til Harry Maguire er mer alvorlig enn først antatt.

Stjernestopperen, som ble verdens dyreste forsvarsspiller da han ble hentet for 880 millioner kroner fra Leicester i fjor sommer, skal ha fått konstatert en avrevet muskel i hoften.

Maguire gikk glipp av Manchester Uniteds 1-3-tap mot Manchester City i den første semifinalekampen i ligacupen på grunn av skaden. Phil Jones startet sammen med Victor Lindelöf i midtforsvaret.

Maguire pådro seg skaden i det målløse oppgjøret mot Wolves i FA-cupen forrige lørdag. Manchester Uniteds manager Ole Gunnar Solskjær sa at han vurderte å bytte ut Maguire i pausen, men at stopperen selv insisterte på å spille videre. TV-bildene viste at 26-åringen forlot banen etter kampslutt med tydelige smerter i hoften.

Foreløpig er det uklart hvor lenge Maguire nå er ute av spill. Etter oppgjøret mot Manchester City bekreftet Solskjær at Maguire var skadet, men sa ellers lite om omfanget av skaden.

– Vi vet ikke hvor lenge han er ute. Men det kommer ikke til å bli et langt, langt skadeavbrekk, sa Solskjær, ifølge The Telegraph.

Solskjær har allerede midtbanestjernene Scott McTominay og Paul Pogba ute med skader, og nå er altså den beste forsvarsspilleren ute av spill på ubestemt tid.