Bjarne Riis er tilbake i toppen av internasjonal sykkelsport. Hans selskap Virtu Cycling blir medeier i Edvald Boasson Hagens storlag NTT.

Det ble bekreftet på et pressemøte onsdag. Den danske sykkelprofilen blir sportslig ansvarlig for laget. Ambisjonen er å bygge et nytt superlag.

På onsdagens pressekonferanse ble Riis, som har erkjent å ha dopet seg som aktiv, grillet om sin fortid.

– Jeg har tilstrekkelig gitt uttrykk for at jeg vet jeg gjort feil. Jeg har også beklaget dette. De som kjenner meg, vet hva min holdning er og hva jeg står for. Jeg vet godt at jeg ikke kan gjøre alle til lags, men det kan jeg ikke gjøre noe med, sa Riis ifølge tv2.dk.

Han fikk støtte fra sin kollega gjennom mange år, Lars Seier Christensen, som mener det nå er på tide å legge fortiden bak seg.

Douglas Ryder, som nå går fra å være enerådende sjef, til Riis' partner, forsøkte også å være forsonende.

– Vi lærer av våre feil. Som lag er vi sterke motstandere av doping. Vi har aldri hatt et dopingtilfelle. Kjenner man Bjarne som person, kan man se den lidenskapen han har og det avtrykk han har satt på sporten, sa Ryder.

Bjarne Riis var i sin tid en av verdens beste sykkelryttere. Han vant Tour de France i 1996. I 2007 innrømmet han imidlertid å ha dopet seg i årene 1993 til 1998.

Senere var Riis lagsjef for CSC, som ble omdøpt til Saxo Bank og deretter Tinkoff-Saxo.