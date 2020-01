– Vi fikk melding om at person hadde falt og fått skader som følge av dette. Vi rykket ut med flere patruljer til stedet, sier operasjonsleder Guro Sandnes.

Politiet opplyser om at det er noe uklare omstendigheter og at politiet har startet undersøkelser for å avdekke årsaksforhold.

– Skadegrad er uavklart, men personen er bevisst, oppdaterer politiet med på Twitter.